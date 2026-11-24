Mother Donates Kidney to Daughter : मुलीच्या जीवासाठी वयाची ७२ वर्षेही अडथळा ठरू शकली नाहीत. दोन्ही किडन्या निकामी झाल्याने दहा वर्षांपासून डायलिसिसवर असलेल्या ५० वर्षीय मुलीला तिच्या वृद्ध आईने स्वतःची डावी किडनी दान केली. मुंबईतील रिलायन्स रुग्णालयात झालेली किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली असून, आई आणि मुलगी दोघींचीही प्रकृती स्थिर आहे. जयाबाई बापू तालवर (रा. गिरीम, ता. दौंड) यांनी किडनीदानातून मातृत्वाचा अनोखा आदर्श घालून दिला आहे..रंजना शिवाजी पिसे (वय ५०, रा. खोर) यांचे १९९४ मध्ये खोरचे माजी सरपंच शिवाजी पिसे यांच्याशी लग्न झाले. २०१६ मध्ये त्यांना रक्तदाबाचा त्रास सुरू झाला. वैद्यकीय तपासणीत दोन्ही किडन्या निकामी झाल्याचे निदान झाले. त्यानंतर पिसे कुटुंबीयांनी दहा वर्षे त्यांचे नियमित डायलिसिस सुरू ठेवले. मात्र, वर्षभरापासून त्यांचा त्रास वाढल्याने किडनी प्रत्यारोपणाची गरज निर्माण झाली..UPSC Success Story: Google मधील लाखोंच्या पगाराची नोकरी सोडली; कोचिंगशिवाय UPSC मध्ये मिळवली AIR-1! कोण आहेत अनुदीप दुरीशेट्टी?.मुलीला किडनीची गरज असल्याचे समजताच जयाबाई यांनी स्वतःहून किडनीदानाची तयारी दर्शवली. आई आणि मुलगी या दोघींचाही रक्तगट बी पॉझिटिव्ह असल्याने आवश्यक वैद्यकीय तपासण्या व समुपदेशनानंतर किडनी प्रत्यारोपणाचा निर्णय घेण्यात आला. २ नोव्हेंबरला दोघींना मुंबईतील रिलायन्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. ४ नोव्हेंबरला प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पडली. आठवड्यानंतर जयाबाईंना घरी सोडण्यात आले. रंजना सध्या मुंबईत भाड्याच्या सदनिकेत राहून नियमित तपासणी घेत आहेत. त्यांची मुले शरद आणि लव्हाजी आईची काळजी घेत आहेत..दरम्यान, या शस्त्रक्रियेसाठी सुमारे १७ लाख रुपये खर्च अपेक्षित होता. मात्र, आमदार राहुल कुल यांनी सिद्धिविनायक ट्रस्ट, टाटा ट्रस्ट, मुख्यमंत्री सहायता निधी आणि पंतप्रधान सहाय्यता निधीतून मदत मिळवण्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यामुळे प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया मोफत झाली. तसेच रंजनांच्या मोफत डायलिसिससाठीही त्यांनी प्रयत्न केले. रुग्णालयात दाखल करण्यापासून उपचार पूर्ण होईपर्यंत आमदार कुल यांनी पाठपुरावा केला.आईने दिले नवे आयुष्य"आम्ही लहान असतानाच वडिलांचे निधन झाले. आम्हाला भाऊ नसल्याने आईने मुलासारखे प्रेम देत वाढवले. किडनीदानाचा विषय आला तेव्हा वय झालेले असूनही आई सर्वप्रथम पुढे आली. या किडनीदानातून तिने मला जणू नवे आयुष्यच दिले आहे," अशी भावना रंजना पिसे यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.