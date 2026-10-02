Aditya Thackeray CJP protest : आदित्य ठाकरे निवडणूक आयुक्तांना थेट गद्दार म्हणाले, ‘गद्दार ज्ञानेश गेलेच पाहिजेत’; CJPच्या आंदोलनाला पाठिंबा

Gyanesh Kumar resignation : ‘ज्ञानेश कुमार गेले नाहीत, तर मुंबई रस्त्यावर उतरेल. मोठ्या संख्येने मुंबईकर ‘व्होट चोरी’विरोधात आंदोलन करतील,’ असे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे. CJPच्या मुंबईतील आंदोलनाला पाठिंबा देताना त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. दरम्यान, CJPकडूनही ‘Gaddaar Gyanesh MUST go’ असा आक्रमक नारा देण्यात आला आहे..मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी CJPकडून आज (२ ऑक्टोबर) मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे आंदोलन करण्यात येत आहे. या आंदोलनाला आदित्य ठाकरे यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी पदाचा राजीनामा न दिल्यास मुंबई मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा त्यांनी दिला होता..CJPचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी २ ऑक्टोबरपासून मुंबईतून देशव्यापी आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. मतदार यादीतील कथित अनियमितता आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावरून हे आंदोलन करण्यात येत आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यापर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका CJPने घेतली आहे.या आंदोलनासाठी CJPकडून ‘मुंबई चलो’चे आवाहन करण्यात आले होते. शिवाजी पार्कच्या गेट क्रमांक ६ येथे दुपारी चार वाजता आंदोलन करण्याचे जाहीर करण्यात आले. CJPने या आंदोलनासाठी ‘Gaddaar Gyanu Must Go’ असा नारा दिला आहे..Aaditya Thackeray: ‘घोषणा कागदावर, प्रत्यक्ष मदत कुठे?’; दुष्काळ पाहणीवेळी आदित्य ठाकरेंचा सरकारवर निशाणा.दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून सध्या राजकीय वाद सुरू आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या अंतर्गत मतभेदांबाबत प्रसारित झालेल्या वृत्तांवरून विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मात्र, निवडणूक आयोगाने निर्णय प्रक्रियेतील मतभेदांबाबतचे दावे फेटाळून लावत अंतिम निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेनुसार आणि एकमताने घेतले जात असल्याचे म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.