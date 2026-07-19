लोकसभा अध्यक्षांचा शिंदे गटाला दिलेला मान्यता निर्णय अन्यायकारकच: आदित्य ठाकरेची तीव्र प्रतिक्रिया

Aaditya Thackeray Lok Sabha Speaker : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत गेलेल्या सहा खासदारांच्या विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मान्यता दिल्यानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली..आदित्य ठाकरे म्हणाले, "यापेक्षा वेगळी अपेक्षा होती का? आम्ही हाच अन्याय झेलत आहोत आणि तो संपूर्ण देश पाहत आहे. आज सोनम वांगचुक यांच्यासोबत जे घडले, तेच आज संपूर्ण देशासोबत घडत आहे.".लोकसभा सचिवालयाने आणि लोकसभा अध्यक्षांनी ठाकरे गटातून शिंदे गटात गेलेल्या सहा खासदारांच्या विलीनीकरणाला अधिकृत मान्यता दिली. त्यामुळे हे सहाही खासदार आता कायदेशीररित्या शिंदे यांच्या शिवसेनेचे सदस्य म्हणून मान्य झाले आहेत..Jayant Patil Jitendra Awhad Eknath Shinde : जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड रात्रीतून एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, बंद दाराआड ४५ मिनीटांच्या भेटीत नेमकं काय घडलं?.या सहा खासदारांमध्ये धाराशिवचे ओमराजे निंबाळकर, मुंबई दक्षिण-ईशान्यचे संजय दिना पाटील, यवतमाळचे संजय देशमुख, परभणीचे संजय जाधव, शिर्डीचे भाऊसाहेब वाकचौरे आणि हिंगोलीचे नागेश पाटील आष्टीकर यांचा समावेश आहे.या निर्णयानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही समाधान व्यक्त करत, या खासदारांच्या मतदारसंघांच्या विकासासाठी सरकारकडून आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.