महाराष्ट्र बातम्या

लोकसभा अध्यक्षांचा शिंदे गटाला दिलेला मान्यता निर्णय अन्यायकारकच: आदित्य ठाकरेची तीव्र प्रतिक्रिया

लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर आदित्य ठाकरे संतप्त; शिंदे गटात गेलेल्या सहा खासदारांच्या विलीनीकरणाला मान्यता, शिवसेना (उBT) वर अन्यायाचा आरोप
Aaditya Thackeray Lok Sabha Speaker

Aaditya Thackeray Lok Sabha Speaker

esakal

Sandeep Shirguppe
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Aaditya Thackeray Lok Sabha Speaker : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत गेलेल्या सहा खासदारांच्या विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मान्यता दिल्यानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

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