अमेरिकेत ट्विटर बॅन करताना दिलेलं कारण मनाला लागलं, म्हणून भारतात आलो; अभिजीत दीपके काय म्हणाला?

कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी सोशल मीडियावर अकाउंट तयार केल्यापासून ते दिल्लीत आंदोलनाला मिळालेल्या यशानंतरही सीजेपीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले. अभिजीत दीपकेला परदेशातून फंडिंग मिळतंय, तो भाजपची बी टीम आहे, आपची स्लीपर सेल असल्याचाही आरोप केला गेला. या आरोपांना आता अभिजीत दीपकेनं उत्तर दिलंय. जर मला परदेशातून फंडिंग येत असेल तर हे गृहविभागाचं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचं अपयश आहे असं अभिजीत दीपके यानं म्हटलंय. .परदेशातून फंडिंगच्या मुद्द्यावर अभिजीत दीपकेनं म्हटलं की, ईडी, सीबीआय सारख्या यंत्रणा तुमच्या हातात आहेत. मला परदेशातून फंडिंग येत असेल तर गृहमंत्री म्हणून अमित शहांचं अपय़श आहे. देशात इतका मोठा चाणक्य असताना बाहेरची ताकद मला कशी मदत करू शकते?.गांधीजींनी २१ दिवस उपोषणात लिंबू तर सोनम सरांनी २६ दिवस फक्त...; अभिजीत दीपकेचा मोठा खुलासा.आम आदमी पार्टीचं काम याआधी केलं होतं. त्यामुळे आपचा स्लीपर सेल असल्याचा आरोपही होतोय. त्यावर अभिजीत दीपकेनं म्हटलं की, मी जर आम आदमी पार्टीसाठी छुप्या अजेंड्याने काम करत असतो तर माझे ट्विट डिलीट केले असते. मी ती गोष्ट लपवून ठेवली असती. मराठी माध्यमात मुलाखत दिली तेव्हा स्वत: सांगितलं नसतं की मी आम आदमी पार्टीसाठी काम केलंय. छुप्या अजेंड्याने काही करायचं असतं तर फूटप्रिंट डीलिट केल्या असत्या. मला प्रामाणिक रहायचं होतं, आम आदमी पक्षासोबत काम केलं, ते काय दहशतवादी संघटना नाही..भाजपची बी टीम आरोप झाल्याच्या आरोपावर हसू आवरत अभिजीत दीपकेनं म्हटलं की, यावर अमित शहासुद्धा हसत असतील आता. तसंच यावर उत्तर देताना अभिजीत दीपकेनं भारतात येण्याचं कारणही सांगितलं. तो म्हणाला की, मी भारतात आलो कारण ट्विटर बॅन करताना राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असं लिहिलं गेलं. भारताच्या पासपोर्टवर मी अमेरिकेत गेलो. तिथं मला भारतीय म्हणून ओळखत होते. मला माझ्याच देशाचं सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका म्हणते हे मला मनाला लागलं. .विरोधी पक्ष ताकद देतोय का? या प्रश्नाला उत्तर देताना अभिजीत दीपके म्हणाला की, हे आंदोलन सरकार विरोधी आंदोलन होतं. सरकारमुळे पेपरफुटी, आत्महत्या झाल्या. २० तारखेची लाठीचार्जची ऑर्डर, कपडे फाडले हे सरकारकडून झालं. आता सरकारशी आमचं वैयक्तिक भांडण नाही. दुसरं कोणाचं सरकार आलं तर आम्ही आंदोलन करू. राहुल गांधींशी बोलणं नाही, त्यांच्या पक्षाकडून पाठिंबा दिला गेला. इतर पक्षांनीही दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.