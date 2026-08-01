महाराष्ट्र बातम्या

अमेरिकेत ट्विटर बॅन करताना दिलेलं कारण मनाला लागलं, म्हणून भारतात आलो; अभिजीत दीपके काय म्हणाला?

Abhijit Deepke Interview अमेरिकेतून भारतात येऊन आंदोलन करणाऱ्या अभिजीत दीपकेवर सुरुवातीला परदेशातून फंडिंग असल्याचं, आपचा स्लीपर सेल आणि भाजपची बी टीम असल्याचे आरोप झाले. या आरोपांना त्याने उत्तर दिलंय.
Abhijit Deepke Responds to Funding and Political Allegations

Abhijit Deepke Responds to Funding and Political Allegations

Esakal

सूरज यादव
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कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी सोशल मीडियावर अकाउंट तयार केल्यापासून ते दिल्लीत आंदोलनाला मिळालेल्या यशानंतरही सीजेपीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले. अभिजीत दीपकेला परदेशातून फंडिंग मिळतंय, तो भाजपची बी टीम आहे, आपची स्लीपर सेल असल्याचाही आरोप केला गेला. या आरोपांना आता अभिजीत दीपकेनं उत्तर दिलंय. जर मला परदेशातून फंडिंग येत असेल तर हे गृहविभागाचं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचं अपयश आहे असं अभिजीत दीपके यानं म्हटलंय.

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