NCP Merger News : बापाच्या टीकेवर लेकीचं उत्तर! सुनिल तटकरेंवर होत असलेल्या टीकेवर अदिती तटकरेंचे स्पष्टीकरण; राष्ट्रवादी विलीनीकरण होणार का?

NCP Political News : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेवरून राजकीय वातावरण तापले असताना मंत्री अदिती तटकरे यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पुण्यात झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीसाठी आपल्याला कोणतेही निमंत्रण नव्हते. तसेच विलीनीकरणासंदर्भातील बैठकीबाबतही आपल्याला कोणताही फोन आला नव्हता, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर सुनील तटकरे यांना विनाकारण खलनायक ठरवले जात असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली..गेल्या अनेक वर्षांपासून आपण सुनील तटकरे आणि अजितदादा यांना एकत्र काम करताना पाहिले आहे. त्यामुळे सुनील तटकरे यांच्यावर होत असलेली टीका दुर्दैवी असल्याचे अदिती तटकरे यांनी नमूद केले. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाबाबतचा अंतिम निर्णय संबंधित दोन्ही पक्षांचे वरिष्ठ नेते घेतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..NCP Merger: पडद्यामागे मोठ्या घडामोडी! सुनेत्रा पवारांच्या कार्यालयातून आमदारांना फोन?, पुण्यात पार्थ पवारांनी बोलावली तातडीची बैठक.दरम्यान, विलीनीकरणाच्या चर्चेवरून सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांबाबत बोलताना त्यांनी टीकेकडे फारसे लक्ष न देण्याची भूमिका मांडली. कोण काय बोलते, यापेक्षा चांगल्या उद्दिष्टाने आपले काम सुरू ठेवणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे टीकेकडे दुर्लक्ष करून आपण आपले काम सुरूच ठेवणार असल्याचे अदिती तटकरे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.