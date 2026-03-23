दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर, सह्याद्री आणि गोदावरी एक्सप्रेस बंद; महाराष्ट्रातील ट्रेन सेवा कमी, यूपी-बिहारसाठी स्पेशल गाड्यांचा पाऊस

Maharashtra Railway Disruption : अनेक वर्षांपासून भारतीय रेल्वे देशभरातील प्रवाशांना सुलभ आणि किफायतशीर प्रवास उपलब्ध करून देत आहे, परंतु अलीकडील निर्णयामुळे महाराष्ट्रात वाढता असंतोष निर्माण होत आहे. प्रवाशांचा आरोप आहे की, रेल्वे सेवा अधिकाधिक उत्तर भारताभिमुख होत असून महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. रेल्वेच्या 'शून्य-आधारित वेळापत्रक' धोरणांतर्गत, महाराष्ट्रातील अनेक महत्त्वाच्या गाड्या स्थगित करण्यात आल्या आहेत, तर काही मार्ग अंशतः रद्द करण्यात आले आहेत. .राज्यांतर्गत रेल्वे सेवा कमी करण्यात आल्या असून मुंबईहून उत्तर भारताकडे जाणाऱ्या गाड्यांची संख्या वाढवण्यात येत आहे. होळी आणि उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनाने उत्तर भारतासाठी विशेष गाड्यांची संख्या वाढवली आहे . सीएसएमटी-मडगाव आणि एलटीटी-मडगाव गाड्या आता साप्ताहिक झाल्या आहेत. तर सीएसएमटी-गोरखपूर आणि एलटीटी-दानापूर गाड्या दररोज धावत आहेत. दादर-गोरखपूर गाड्या आठवड्यातून चार दिवस आणि दादर-बलिया गाड्या आठवड्यातून तीन दिवस धावत आहेत..कोणत्या प्रमुख रेल्वेगाड्या बंद किंवा प्रभावित?मुंबई-कोल्हापूर सह्याद्री एक्सप्रेसमनमाड-मुंबई गोदावरी एक्सप्रेसभुसावळ मुंबई पॅसेंजरपुणे-कर्जत-पनवेल प्रवासीमुंबई-विजापूर प्रवासीपुणे-पनवेल प्रवासीपुणे-भुसावळ एक्सप्रेस (पनवेल मार्ग)दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर.कोकणातील प्रवाशांना सर्वात मोठा फटका बसला आहे. २०२० पूर्वी धावणारी आणि हजारो प्रवाशांसाठी जीवनवाहिनी असलेली दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर ट्रेन पुन्हा सुरू करण्याच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्याऐवजी, दादर-गोरखपूर ट्रेन कायमची बंद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील कोकण, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र , उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भ या प्रदेशांना जोडणाऱ्या राज्यांतर्गत रेल्वेगाड्या सर्वसामान्य लोकांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. शिक्षण, रोजगार, व्यवसाय आणि धार्मिक प्रवासासाठी या गाड्या अत्यावश्यक आहेत आणि या सेवा स्थगित किंवा कमी केल्यामुळे प्रवाशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरली आहे.