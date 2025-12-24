Fadnavis on Thackeray Unity : ठाकरे बंधूंच्या युतीनंतर फडणवीस काय म्हणाले? 'ठाकरेंचा ट्रॅक रेकॉर्ड भ्रष्टाचाराचा'

Maharashtra Political News : उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी युती केल्याची घोषणा केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात जोरदार आरोप–प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. युतीच्या घोषणेदरम्यान दोन्ही ठाकरे बंधूंनी महायुतीवर टीका केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यावर जोरदार शब्दांत हल्ला चढवला..फडणवीस म्हणाले, “मुंबईमध्ये कोणीही यांच्यासोबत येणार नाही. यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड भ्रष्टाचाराचा आहे. यांच्या भावनिक भाषेला मुंबईकर भुलणार नाहीत. महायुतीच्या कामावर विश्वास ठेवून मुंबईकर आमच्याच पाठीशी उभे राहतील.”.ठाकरे बंधूंच्या युतीवर टीका करताना फडणवीस म्हणाले, “निवडणुकीत अस्तित्व टिकवण्यासाठीच हे दोन भाऊ एकत्र आले आहेत. दोन भाऊ एकत्र येण्यासाठी जो नॅरेटीव्ह तयार करण्यात आला होता तो खूप मोठा दाखवण्यात आला, पण प्रत्यक्षात ‘खोदा पहाड, निकला चुहा’ अशी स्थिती झाली आहे.”.मुंबईतील विकासाच्या मुद्द्यावरून उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधताना फडणवीस म्हणाले, “उद्धव ठाकरे कधीही विकासावर बोलत नाहीत. यावर मी हजार रुपयांची पैज लावली होती, ते हजार रुपये अजून माझ्याकडेच आहेत. महायुतीने मुंबईसाठी सातत्याने काम केलं आहे आणि पुढेही करत राहील.”.हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत भूमिका मांडली. “माझा जन्म हिंदुत्वासाठी झाला आहे आणि पुढेही हिंदुत्वासाठीच राहील. आमचं हिंदुत्व बेगड नाही. जगाला माहीत आहे, हिंदुत्वातच आम्ही पैदा झालो आहोत. जे हिंदुत्वापासून लांब गेले, त्यांची काय अवस्था झाली आहे, हे त्यांनी विधानसभेच्या निकालात पाहिलं आहे,” असं फडणवीस म्हणाले..Uddhav Thackeray : 'कपटी कारस्थानाने मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल, तर त्याचा खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही'.ठाकरे बंधूंवर जुने आरोप पुन्हा करत फडणवीस म्हणाले, “या ठाकरेंची जुनी पापं धुतली जाणार नाहीत. त्यांना मागील २५ वर्षांचा हिशोब मुंबईच्या जनतेला द्यावा लागेल. उद्धव ठाकरे हे निराश आणि अस्वस्थ व्यक्ती झाले आहेत.”दरम्यान, ठाकरे बंधूंच्या युतीमुळे मुंबई महापालिका निवडणूक अधिक रंगतदार होणार असून, महायुती आणि ठाकरे गटांमधील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.