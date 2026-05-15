महाराष्ट्र बातम्या

महाराष्ट्रात AI आणि ग्रीन डेटा सेंटर पार्कला मंजुरी! AI कंप्यूट हब उभारणार; फडणवीस सरकारचा मेगा प्रकल्प

Mumbai AI Compute Hub: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत एक मोठे ग्रीन डेटा सेंटर पार्क आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कम्प्युट हब उभारण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
Mumbai AI Compute Hub

Mumbai AI Compute Hub

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी मुंबईत एक मोठे ग्रीन डेटा सेंटर पार्क आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) कम्प्युट हब उभारण्यासाठी एएम इंटेलिजन्स लॅब्स प्रायव्हेट लिमिटेडसोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. या प्रकल्पात ₹१.१४ ट्रिलियन (११४ अब्ज रुपये) गुंतवणुकीचा समावेश आहे. ऊर्जा-कार्यक्षम आणि पर्यावरणपूरक डेटा सेंटर्स उभारून मुंबईत आधुनिक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Mumbai
Devendra Fadnavis Latest News
Investment
CM Devendra Fadnavis
Government