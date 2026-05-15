महाराष्ट्रात AI आणि ग्रीन डेटा सेंटर पार्कला मंजुरी! AI कंप्यूट हब उभारणार; फडणवीस सरकारचा मेगा प्रकल्प

मुंबई : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी मुंबईत एक मोठे ग्रीन डेटा सेंटर पार्क आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) कम्प्युट हब उभारण्यासाठी एएम इंटेलिजन्स लॅब्स प्रायव्हेट लिमिटेडसोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. या प्रकल्पात ₹१.१४ ट्रिलियन (११४ अब्ज रुपये) गुंतवणुकीचा समावेश आहे. ऊर्जा-कार्यक्षम आणि पर्यावरणपूरक डेटा सेंटर्स उभारून मुंबईत आधुनिक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. .मुख्यमंत्री समिती कक्षात आयोजित या कार्यक्रमाला उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबलगन, उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह, सहायक सचिव डॉ. श्रीकांत पुलकुंडवार, सहायक सचिव लक्ष्मीकांत धोके, एएम इंटेलिजन्स लॅब्सचे अध्यक्ष अनिल चामलाशेट्टी, संचालक मौर्य पायडा, उपाध्यक्ष पंकज कुमार आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते. या प्रकल्पामुळे राज्यात अंदाजे ८,००० प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील..या करारानुसार, मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) 'इंटिग्रेटेड ग्रीन डेटा सेंटर पार्क' आणि 'एआय कम्प्युट हब' उभारण्यात येईल. यासाठी कंपनी ₹११४,००० कोटींची गुंतवणूक करेल. हा प्रकल्प पूर्णपणे नवीकरणीय ऊर्जेवर आधारित असेल, ज्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळेल. यामुळे उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रात ८,००० कुशल आणि अर्ध-कुशल तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील..यामध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्स, डेटा सायंटिस्ट आणि ऑपरेशन्स टीम्सचा समावेश असेल. प्रकल्पाच्या बांधकाम कालावधीत अंदाजे २,००० अतिरिक्त रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील. या प्रकल्पाची क्षमता ५०० मेगावॅट असेल आणि त्यासाठी २,५०,००० उच्च-क्षमतेच्या एआय चिपसेटचा वापर केला जाईल. हा प्रकल्प दोन टप्प्यांत विकसित केला जाईल..२०० मेगावॅट क्षमतेचा पहिला टप्पा २०२८ पर्यंत, तर ३०० मेगावॅट क्षमतेचा दुसरा टप्पा २०३० पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. हा प्रकल्प राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान धोरण २०२३ आणि हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क धोरण २०२४ अंतर्गत विकसित केला जाईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राला राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर अग्रणी बनवणे, हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.