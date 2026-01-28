महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar Death: लोकनेता हरपला! राष्ट्रपती ते पंतप्रधान... राजकीय नेत्यांनी अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Ajit Pawar Passed Away: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुंबईहून बारामतीला जात असताना विमान अपघातात मृत्यू झाला. या घटनेमुळे महाराष्ट्रात हळहळ पसरली असून राजकीय नेत्यांनी अजित पवारांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.
Mansi Khambe
Updated on

पुणे : महाराष्ट्राला हळहळ करणारी धक्कादायक घटना घडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा आज सकाळी मुंबईहून बारामतीला जात असताना विमान अपघातात मृत्यू झाला. या अपघातात वैमानिक आणि पवार यांच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसह अन्य चार जणांचाही मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे राज्यभरात शोककळा पसरली आहे.

