BMC Election साठी भाजप-शिवसेना एकत्र, पण राष्ट्रवादीचा उल्लेख नाही, जागावाटपाचा फॉर्म्युलाच सांगितला!

BMC Election BJP Shivsena Formula: भाजपने जागावाटपासाठी काही मूलभूत निकष मांडले आहेत. ज्यामध्ये २०१७ च्या बीएमसी निवडणुकीत जिंकलेल्या सर्व ८२ जागा राखणे समाविष्ट आहे.
महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकांचे बिगूल वाजले आहे. १५ जानेवारीला मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. तर १६ जानेवारीला निकाल लागणार आहे. यासाठी सर्व पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. महायुतीनेही तयारी सुरू केली आहे. यासाठी आज महायुतीची बैठक झाली. यानंतर भाजप नेते अमित साटम आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेने नेते उदय सामंत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आहे. तसेच निवडणुका एकत्र लढण्याची घोषणा केली आहे. मात्र अजित पवारांची राष्ट्रवादीचा यात उल्लेख करण्यात आला नाही. यावेळी अमित साटमांचे वक्तव्य चर्चे आले आहे.

