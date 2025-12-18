BMC Election साठी भाजप-शिवसेना एकत्र, पण राष्ट्रवादीचा उल्लेख नाही, जागावाटपाचा फॉर्म्युलाच सांगितला!

महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकांचे बिगूल वाजले आहे. १५ जानेवारीला मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. तर १६ जानेवारीला निकाल लागणार आहे. यासाठी सर्व पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. महायुतीनेही तयारी सुरू केली आहे. यासाठी आज महायुतीची बैठक झाली. यानंतर भाजप नेते अमित साटम आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेने नेते उदय सामंत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आहे. तसेच निवडणुका एकत्र लढण्याची घोषणा केली आहे. मात्र अजित पवारांची राष्ट्रवादीचा यात उल्लेख करण्यात आला नाही. यावेळी अमित साटमांचे वक्तव्य चर्चे आले आहे. .माध्यमांशी बोलताना अमित साटम म्हणाले की, शिवसेना आणि भाजपमध्ये मुंबई महापालिकेच्या १५० जागांवर एकमत झाले आहे. बाकी जागांवर आमची चर्चा सुरू आहे. या जागांवरील प्रक्रिया पुढील २ ते ३ दिवसात पार पडेल. त्यानंतर आमची चर्चा होईल. चर्चेनंतर याबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घेतील. यानंतर अधिकृत घोषणा करण्यात येईल असे ते म्हणाले आहेत. .Manikrao Kokate: कोकाटेंचं मंत्रिपद बीडच्या नेत्याला मिळणार? धनंजय मुंडेंना जबरदस्त धक्का देण्याची तयारी.महायुतीच्या जागावाटपाचा फॉर्म्युलाबाबत बोलताना अमित साटम म्हणाले की, जागावाटपाचा फॉर्म्युला हा आहे की, मुंबई महापालिकेला भ्रष्टाचारविरहीत प्रशासन द्यायचं आहे. मुंबई महापालिकेला भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून बाहेर काढायचं आहे. ही मुंबईकरांची इच्छा आहे. ही इच्छा पूर्ण करण्यासाठी महायुती कटीबद्ध आहे. यामुळे कोण किती जागा लढणार हे महत्त्वाचे नाही. २२७ जागांवर महायुती लढणार आहे. यात १५० पेक्षा जास्त जागा जिंकून महायुतीचा महापौर, मुंबईकरांचा महापौर हा बीएमसीवर विराजमान होईल..Pradnya Satav : प्रज्ञा सातव यांचा आमदारकीचा राजीनामा, भाजपमध्ये आज प्रवेश; नाना पटोले म्हणाले- सत्तेतील पैशांतून खरेदी सुरुय.महायुतीचा महापौर झाल्यानंतर येणाऱ्या काळात मुंबई महानगरपालिका भ्रष्टाचारविरहीत होईल. मुंबईचा विकास आणि सुरक्षितता अबाधित राहील. काही लोक मुंबईचा रंग बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांचा प्रयत्न हाणून पाडण्यावर आमचं एकमत आहे. यासाठी मुंबईकरांनी त्यांचा कौल आमच्या बाजूने देण्याचा निर्णय केलेला आहे. भाजप आणि शिवसेने वेगवेगळे नाही. असं साटम म्हणाले आहे. मात्र त्यांनी यावेळी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचं नाव घेणं टाळलं आहे. यामुळे आता चर्चांना उधाण आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.