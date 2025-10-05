Amit Shah: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना लवकरच दिलासा मिळणार! अमित शहांनी राज्य सरकारने दिले मोठे आश्वासन, म्हणाले...

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे आश्वासन देणारे निवेदन जारी केले आहे. अल्हायनगर येथील जाहीर सभेला संबोधित करताना ते म्हणाले की, मोदी सरकारच्या वतीने त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला शेतकऱ्यांना तातडीने मदत केली जाईल असे आश्वासन दिले आहे. या समस्येवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी त्यांनी शनिवारी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासोबत प्रदीर्घ बैठक घेतली..केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला सविस्तर अहवाल सादर केला तरच हे शक्य होईल. महाराष्ट्र सरकारने अहवाल सादर केला तर केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मदत करण्यास उशीर करणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेचे कौतुक केले आणि म्हटले की, सर्वांची काळजी घेणारे सरकार निवडून दिल्यामुळे हे शक्य झाले. एनडीए सरकार भारतातील जनतेचे हित लक्षात घेऊन निर्णय घेते, असेही त्यांनी सांगितले. .Bapu Pathare: १०० लोक जमा केले अन्...; बापू पठारेंना मारहाण का झाली? पत्रकार परिषदेत आमदारांनी संपूर्ण विषयच उलगडून सांगितला!.एनडीएच्या आमदारांचे कौतुक करताना त्यांनी सांगितले की, त्यांनी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी एक महिन्याचा पगार मदत निधीत दान केला आहे. महाराष्ट्रातील आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे जीवन कठीण झाले आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. दसरा मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जात असला तरी, यावर्षी शेतकरी रडत आहेत, त्यांची पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत. पुरात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे..हे लक्षात घ्यावे की, एनसीआरबीने अलीकडेच २०२३ मध्ये झालेल्या आत्महत्यांवरील अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या एनसीआरबी अहवालात असे दिसून आले आहे की, महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत, त्यानंतर कर्नाटकचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण ३८.५% होते, तर कर्नाटकात २२.५% शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.