अण्णांच्या आंदोलनाला BJP-RSSचा छुपा पाठिंबा, सोनिया गांधींच्या पुस्तकात उल्लेख; अण्णा हजारे म्हणाले, कोण...

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा छुपा पाठिंबा होता असा उल्लेख सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकात करण्यात आला आहे. या उल्लेखावर आता अण्णा हजारेंनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सोनिया गांधी यांचं नाव न घेता आपल्या खास शैलीत उत्तर दिलं आहे. 'ज्या रंगाचा चष्मा लावतो त्याच रंगाचं जग दिसतं. त्यांचा चष्माच त्या रंगाचा असेल तर त्यांना वेगळं काय दिसणार?' असा टोला अण्णा हजारेंनी लगावला..सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकातील उल्लेखाबाबत विचारलं असता अण्णा हजारेंनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. कोण काय म्हणतं यापेक्षा समाज आपल्याबद्दल काय विचार करतो हे महत्त्वाचं आहे. आपण कोणत्या पक्षाच्या किंवा पार्टीच्या जवळ गेलो नाही. नेहमी समाज आणि देशाचा विचार करून काम केलं. त्यामुळे कोण काय बोलतं याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही असं त्यांनी सांगितलं..औषधाचं नावच माहिती नाही, केली मोठी चूक; ड्रग कंट्रोलर विभागाला कोर्टाने पाठवली नोटीस.'मी कधीही कोणत्याही पक्षाचा विचार केला नाही. कोणत्याही पार्टीच्या जवळ गेलो नाही. समाज आणि देशाचा विचार करूनच वाटचाल केली. कुणाला काय म्हणायचं आहे ते म्हणू दे. समाजाला आपलं काम दिसतं ना. आपण आपलं काम करत राहायचं' असं अण्णा हजारे म्हणाले..तसंच कोण निंदा करतं किंवा कोण वंदन करतं याच्याशी आपल्याला काही देणंघेणं नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. लोक काय बोलतात यापेक्षा आपण समाजासाठी काय करतो हे महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे टीका करणाऱ्यांकडे लक्ष न देता आपलं काम सुरू ठेवायला हवं असं मत त्यांनी मांडलं..दरम्यान अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला भाजप आणि आरएसएसचा छुपा पाठिंबा असल्याचा उल्लेख सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकात असल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर अण्णा हजारेंनी दिलेलं उत्तर चर्चेचा विषय ठरत आहे. देशभरातील लोकांची आपल्यावर आस्था असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.