मोदी सरकार म्हणजे 'देशी ब्रिटिश', असिम सरोदेंच्या निलंबनावरून ठाकरे गट आक्रमक....

अॅड. असीम सरोदे यांची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आली आहे. बार काऊन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी यासंदर्भातील निर्देश दिले आहेत. मुंबईतल्या वरळीत आयोजित कार्यक्रमामध्ये असिम सरोदे यंनी न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. यावरून आता राजकीय वातावरण तापलं असून ठाकरे गटाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तून मोदी सरकारवरवर जोरदार टीका करण्यात आली आहे. यावेळी त्यांनी मोदी सरकारला देशी ब्रिटिशांनी उपमा दिला आहे. .ठाकरे गटाने म्हटलं आहे की, ''सरोदे यांनी राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांबाबत काही परखड विधाने केली होती. त्याबाबतचा ठपका ठेवून सरोदे यांची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आली. कायदा क्षेत्रात रस असणाऱ्या प्रत्येकासाठी हा धक्का आहे. सरोदे तीन महिने वकिली करू शकणार नाहीत याचा आनंद कित्येकांना झाला असावा, पण सरोदे यांच्यासारखे लोक थांबत नाहीत..Asim Sarode: असीम सरोदे यांची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द; 'हे' वादग्रस्त विधान भोवलं, उद्धव ठाकरेंचा फोन.''राज्यपाल किंवा विधानसभा अध्यक्ष म्हणजे देवदूत नव्हेत. राजकीय पक्षाच्या प्रवाहात हे लोक ओंडक्यासारखे वाहत आले आहेत. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना ज्याने आपली नेमणूक केली त्याचे हित तर ते पाहणारच. महाराष्ट्राच्या सत्तांतराच्या वेळी हेच घडले. सरोदे यांनी त्यावर भाष्य केले तर त्यांच्या वकिलीवर गंडांतर आले. आणीबाणी काळात काय घडले, याचा कोळसा आजही उगाळला जात आहे. त्या वेळी व्यक्तिस्वातंत्र्याचे हनन वगैरे झाले असे बोलले जाते. मग आता वेगळे असे काय चालले आहे?'' अशा प्रश्नही ठाकरे गटाने उपस्थित केला..''देशावर सध्या 'देशी ब्रिटिशां'चेच राज्य आहे. त्यांच्या मनमानीविरुद्ध घटनेने दिलेल्या अधिकारात परखड मत कोणी व्यक्त केले तर त्याचे तोंड बंद केले जात आहे. बार कौन्सिलसारख्या संस्थेनेदेखील अॅड. असीम सरोदे यांचा सत्यासाठी लढणारा आवाज तीन महिन्यांसाठी दाबला. अॅड. सरोदे यांच्यावर व्यावसायिक गैरवर्तनाचा ठपका ठेवला'', अशी टीकाही ठाकरे गटाकडून करण्यात आली..Indrajit Sawant धमकी प्रकरणी Prashant Koratkar ला जामीन मंजूर, Asim Sarode काय म्हणाले?.''भाजपचे प्रवत्ते चेन्नई आणि मुंबईत हायकोर्टाचे न्यायाधीश होतात. हे व्यावसायिक उल्लंघन ठरत नाही, पण सरोदे न्यायालयाबाहेर ठणकावून खरे बोलले तर तो रामशास्त्र्यांच्या महाराष्ट्रात गुन्हा ठरला आहे. या सगळ्याचे प्रायश्चित्त एक दिवस आपल्या कायदा व न्यायक्षेत्राला घ्यावेच लागेल. लढणारी माणसे लढतच असतात. ती थांबत नसतात. अॅड. सरोदेही थांबणार नाहीत'', असंही ठाकरे गटाने नमूद केलं.