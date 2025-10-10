Babasaheb Patil Controversy : "लोकांना कर्जमाफीचा नाद लागलाय," सहकारमंत्र्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावरुन शेतकऱ्यांना राग अनावर

Summaryविरोधकांनी हे वक्तव्य शेतकऱ्यांचा अपमान असल्याचे सांगत सरकारवर टीका केली.पाटील यांनी निवडणुकीत दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांचा उल्लेख करून मतदारांवरही टिप्पणी केली. याआधी माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळेही राजकीय खळबळ माजली होती..राज्यात अतिवृष्टीने शेतीचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत ओला दुष्काळ जाहीर करावा आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी अशी मागणी शेतकरी आणि विरोधी पक्षांनीही केली आहे. सत्ताधाऱ्यांनी निवडणूक काळात दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाची आठवण करुन दिली जात आहे. सरकारने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदतीचे पॅकेजही जाहीर केले आहे. पण अशातच सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी कर्जमाफीवरुन वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना राग अनावर झाला आहे. .सहकार मंत्री आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार बाबासाहेब पाटील यांनी शेतकऱ्यांबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे आता राजकारण चांगलंच तापले आहे. लोकांना कर्जमाफीचा नाद लागला आहे असे वक्तव्य कर्जमाफीवर बोलताना सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले आहे, ते म्हणाले की,आम्हाला निवडून यायचे आहे, त्यामुळे निवडणुकीत आम्ही राजकीय लोक काहीतरी आश्वासन देतो.पण लोकांनी काय मागायचे हे ठरवलं पाहिजे. अस वक्तव्य पाटील यांनी केले होते. .राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकरी आधीच संकटात सापडला असून आता बाबासाहेब पाटील यांचे वक्तव्य म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार आहे असा संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. .Sugar Industry : ‘बायो सीएनजी’चे धोरण लवकरच; राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांची घोषणा.याआधी माजी कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याकडूनही शेतकऱ्यांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य करण्यात आले होते. शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विमा आणि कर्जावरुन वादग्रस्त वक्तव्य केल्याने कोटाटे अडचणीत आले होते तर शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू असतानाच सभागृत ऑनलाईन गेम खेळत असल्यामुळे कोकाटे यांच्यावर टीका झाली होती. त्यांना पुढे काही दिवसांत पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. आता पुन्हा अजित पवारांच्याच मंत्र्यांकडून कर्जमाफीवरून केलेल्या वक्तव्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. .FAQs प्र.१: बाबासाहेब पाटील यांनी नेमके काय वक्तव्य केले? ➡️ त्यांनी म्हटले की “लोकांना कर्जमाफीचा नाद लागलाय,” आणि निवडणुकीत लोकांनी काय मागायचे हे ठरवावे.प्र.२: हे वक्तव्य कुठल्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आले? ➡️ अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीनंतर शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीची मागणी होत होती.प्र.३: या वक्तव्यावर कोणाचा विरोध झाला आहे? ➡️ शेतकरी संघटना, विरोधी पक्ष आणि जनतेच्या अनेक गटांकडून यावर तीव्र प्रतिक्रिया आली आहे.प्र.४: या वक्तव्यामुळे काय परिणाम होऊ शकतो? ➡️ शेतकरी नाराज झाल्याने आगामी निवडणुकांमध्ये सरकारविरोधात वातावरण निर्माण होऊ शकते.प्र.५: याआधी अशा प्रकारचे वादग्रस्त वक्तव्य कोणी केले होते का? ➡️ हो, माजी कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनीही शेतकऱ्यांवर केलेल्या वक्तव्यामुळे वादात अडकले होते.प्र.६: सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कोणती मदत जाहीर केली आहे? ➡️ सरकारने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदतीचे पॅकेज जाहीर केले असून ओला दुष्काळ घोषित करण्याची मागणीही सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.