मोठी बातमी! लाडकी बहीण योजनेत ६५ वर्षांवरील १५५३० आजीबाई अन्‌ २१ वर्षांखालील ३२८२ तरुणी; ९८ हजार महिलांची चुकली ‘ई-केवायसी’; अंगणवाडी सेविका पुन्हा घरोघरी

तात्या लांडगे
सोलापूर : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील प्रत्येक लाभार्थीस ३१ डिसेंबरपर्यंत ई-केवायसी करणे बंधनकारक होते. घाईघाईत सोलापूर जिल्ह्यातील ९८ हजार २१ महिलांची ई-केवायसी चुकल्याची बाब समोर आली आहे. दुसरीकडे १९ हजार महिला वयोगटाच्या निकषात बसत नसतानाही लाभ घेत असल्याचेही शासनाच्या यादीतून स्पष्ट झाले आहे. शासनाकडून आलेल्या यादीतील प्रत्येक लाभार्थींची आता पुन्हा एकदा अंगणवाडी सेविकांमार्फत फेरपडताळणी होणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेसाठी २१ ते ६५ वयोगटातील महिला, ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे तेच पात्र आहेत. तरीपण, सोलापूर जिल्ह्यातील १५ हजार ५३० लाडक्या बहिणींचे वय ६५ वर्षांपेक्षा जास्त आहे. तर २१ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या तीन हजार २८२ तरुणी असल्याचे शासनाकडून आलेल्या यादीत नमूद आहे. तसेच महिला व पुरूषांची समान नावे असल्याने ७१७ लाभार्थींची देखील त्यांच्या घरी जाऊन चौकशी केली जाणार असल्याचे जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी प्रसाद मिरकले यांनी सांगितले.
त्यासंदर्भात आज (मंगळवारी) अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. त्यात कोणकोणत्या जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकांचा पडताळणीस विरोध आहे, याचीही माहिती घेण्यात आली. सोलापूर शहर-जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका लाडकी बहीण योजनेतील त्या लाभार्थींची पडताळणी करतील, असेही श्री. मिरकले यांनी स्पष्ट केले.
सोलापूर जिल्ह्यातील पडताळणी
ई-केवायसी चुकली
९८,०२१
६५ वर्षांवरील महिला
१५,५३०
२१ वर्षांखालील मुली
३,२८२
महिला-पुरुषांची समान नावे
७१७
याद्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांना पाठविल्या
राज्य शासनाकडून ई-केवायसी चुकलेल्या महिला लाभार्थींसह २१ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या आणि ६५ वर्षांवरील महिलांची आणि पुरुष व महिलांची समान नावे असलेल्यांची तालुकानिहाय याद्या प्राप्त झाल्या आहेत. आता त्या सर्वांची जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकांमार्फत पडताळणी होणार आहे. त्यासाठी याद्या तालुक्यातील प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे पाठविल्या आहेत.
- प्रसाद मिरकले, जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी, सोलापूर
