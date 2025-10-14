मोठी बातमी! दिवाळीपूर्वी नुकसान भरपाईची ग्वाही, पण ३३ पैकी ५ जिल्ह्यांचेच पंचनामा अहवाल अंतिम; शेतकऱ्यांसाठी ३१,६२८ कोटींचे पॅकेज, पण...

तात्या लांडगे
सोलापूर : अतिवृष्टी व पुरामुळे राज्यातील ३३ जिल्ह्यांमधील ६८ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या ४८ लाख हेक्टरवरील पिके बाधित झाली आहेत. त्याचा नजर अंदाज अहवाल राज्य सरकारला पाठविला आहे. दिवाळीपूर्वी बाधितांना भरपाई देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, आतापर्यंत बुलडाणा, हिंगोली, सातारा, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांचेच अंतिम पंचनामे अहवाल सरकारला प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळणार नाही, अशी स्थिती समोर आली आहे.
बाधित शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची पहाणी करून तलाठी, मंडलाधिकारी पंचनामा अहवाल तहसीलदारांकडे पाठवित आहेत. त्यानंतर तालुक्याच्या एकत्रित अहवालावर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरी घेऊन तो अहवाल जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडे पाठविला जातो. त्यांच्याकडून पिकनिहाय पेरणी क्षेत्र, रब्बी हंगामाचे क्षेत्र, यानुसार पडताळणी केली जाणार आहे. त्यात काही दुरुस्ती असल्यास तो अहवाल पुन्हा परत पाठवसून दुरूस्त करून घेतला जात आहे.
दुरुस्तीनंतरचा अंतिम अहवाल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत विभागीय आयुक्त, कृषी आयुक्तांकडे पाठविला जाणार आहे. सप्टेंबर महिन्यात शेवटच्या १० दिवसांत बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी झाल्याने अनेक ठिकाणचे पंचनामे व अहवाल अंतिम व्हायला वेळ लागत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
नुकसान अन् पंचनाम्यांची स्थिती
बाधित जिल्हे
३३
एकूण बाधित क्षेत्र
४८.१२ लाख हेक्टर
बाधित अंदाजे शेतकरी
६८ लाख
मदतीचे विशेष पॅकेज
३१,६२८ कोटी
पंचनामे पूर्ण झालेले जिल्हे
५
दोन दिवसांत अंतिम होतील पंचनामे
प्राथमिक अंदाजानुसार सप्टेंबर महिन्यात सोलापूर जिल्ह्यातील चार लाखांहून अधिक हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. पंढरपूर व दक्षिण सोलापूर या दोन तालुक्यांचे पंचनामे अहवाल आमच्याकडे प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित तालुक्यांचे अहवाल दोन दिवसांत येतील. एकही बाधित शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेतली जात आहे.
- शुक्राचार्य भोसले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सोलापूर
