मोठी बातमी! जिल्हा परिषदांच्या मतदानापूर्वी लाडकी बहीण अन् शेतकऱ्यांना मिळणार १५०० अन्‌ २००० रुपये; ५ फेब्रुवारी रोजी जिल्हा परिषदेसाठी मतदान

तात्या लांडगे
सोलापूर : महापालिकेच्या मतदानाआधी लाडक्या बहिणींना डिसेंबर महिन्याचे १५०० रुपये वितरित झाले. आता ५ फेब्रुवारीला जिल्हा परिषदेसाठी मतदान होणार आहे. त्याच्या आधी शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून सन्मान निधीचा आणि लाडक्या बहिणींना जानेवारीचा हप्ता वितरित होणार आहे. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील साडेनऊ लाख महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून १५०० तर सव्वापाच लाख शेतकऱ्यांना २००० रुपये मिळतील.
शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजना सुरु केली. त्यातून शेतकऱ्यांना दरवर्षी (प्रत्येक चार महिन्याला दोन हजार रुपये) सहा हजार रुपये मिळतात. केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारने देखील नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरु केली. त्यातून देखील प्रत्येक शेतकऱ्याला दरवर्षी सहा हजार रुपये दिले जातात. केंद्र सरकारकडून २१ वा हप्ता वितरित झाला आहे. आता राज्य सरकारकडून देखील फेब्रुवारी महिन्यात शेतकऱ्यांना सन्मान निधी वितरित केला जाणार आहे.
राज्यातील ९१ लाख ९७ हजार शेतकरी सन्मान निधीचे लाभार्थी आहेत. त्यांच्यासाठी कृषी विभागाने वित्त विभागाकडे एक हजार ९३० कोटी रुपयांचा निधी मागितला आहे. कृषी विभागाचे उपसंचालक गजानन सोनकांबळे यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. दरम्यान, ऐन निवडणुकीत लाडक्या बहिणींना लाभ वितरित करण्यावर काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली होती. राज्यातील ग्रामीण भागात सव्वा कोटींहून अधिक लाडक्या बहिणी आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता काँग्रेस तथा विरोधी पक्षाची भूमिका काय राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
‘सन्मान निधी’ची सोलापूरची स्थिती
लाभार्थी शेतकरी
५.२६ लाख
अपेक्षित निधी
११९.६० कोटी
चार महिन्याला मिळतात
२००० रुपये
हप्ता मिळणारा महिना
फेब्रुवारी २०२६
अडीच लाख शेतकऱ्यांचा थांबला लाभ
एका कुटुंबातील एकाच शेतकऱ्याला (फेब्रुवारी २०१९ पूर्वीची जमीन असलेले शेतकरी खातेदार) प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधीचा लाभ दिला जातो. तरीपण, एकाच कुटुंबात पती-पत्नी, मुलगा असे तिघेही योजनेचा लाभ घेत होते. केंद्र शासनाकडून याची पडताळणी झाली. राज्यात अडीच लाख शेतकरी अशा प्रकारचे निघाले. यात सोलापूर जिल्ह्यातील देखील शेतकरी आहेत. आता त्या कुटुंबातील कोणत्या एकाचा लाभ पुढे कायम ठेवायचा हे त्यांनी लिखित द्यायचे आहे. त्यानंतर अशा कुटुंबातील एकाचा लाभ पुढे कायम सुरु राहील, असे कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
