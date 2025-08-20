मोठी बातमी! गणेशोत्सवापूर्वी शिक्षकांच्या पगारासाठी ‘हे’ विघ्न; सर्वांची कागदपत्रे ‘शालार्थ’वर अपलोड केल्यावरच मिळणार वेतन; वाढीव टप्पा अनुदानाचाही नाही निर्णय

तात्या लांडगे
सोलापूर : गणेशोत्सवामुळे ऑगस्टचे वेतन लवकर व्हावे, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी शासनाकडे केली आहे. मात्र, शालार्थ आयडीतील बोगसगिरी शोधण्यासाठी खासगी अनुदानित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना त्यांच्याकडील सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे शालेय शिक्षण विभागाला ऑनलाइन अपेलाड करावी लागणार आहेत. त्याशिवाय पगार मिळणार नाही, असे आदेश देखील वेतन अधीक्षकांनी काढले आहेत.
दरमहा शिक्षकांच्या पगारासाठी २० तारखेपूर्वी शासनाकडून निधी वितरित होतो. आता गणेशोत्सवामुळे पगार लवकर होणार असल्याने ऑगस्ट महिन्याच्या वेतनाचा निधी देखील दोन-तीन दिवसांत वितरित केला जाणार आहे. मात्र, नागपूर जिल्ह्यातील बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणानंतर राज्यातील सर्व पगारधारक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नोव्हेंबर २०१२ पासूनची कागदपत्रे शालेय शिक्षण विभागाने मागविली आहेत. ज्या शाळांचे मुख्याध्यापक जेवढ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण कागदपत्रे अपलोड केली जातील, त्यांचेच वेतन होणार आहे.
जोपर्यंत संबंधित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे अपलोड होणार नाहीत, तोपर्यंत त्या शिक्षकांचे वेतन होणार नाही. राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातील पावणेपाच लाख शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यासाठी सरकारने पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन केली आहे. पुढील महिन्यात सर्व कागदपत्रांची पडताळणी केली जाणार असून त्यासाठी अंदाजे तीन महिने लागणार आहेत.
तोपर्यंत वेतन होणार नाही
शासनाच्या आदेशानुसार खासगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांमधील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक मान्यता, रुजू रिपोर्ट, नियुक्ती आदेश, शालार्थ आयडी अशी कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करावी लागणार आहेत. त्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर असून त्यांनी सर्व कागदपत्रे अपलोड केल्याची प्रत जोडूनच वेतनबिले सादर करायची आहेत. तोपर्यंत बिले कोषागार कार्यालयाकडे पाठविली जाणार नाहीत.
- दीपक मुंढे, वेतन अधीक्षक (माध्यमिक), सोलापूर
वाढीव टप्पा अनुदानाचाही नाही निर्णय
राज्यातील अंशत: अनुदानित शाळा व तुकड्यांवरील ५१ हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव २० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. ऑगस्टपासून हा निर्णय लागू राहील, असे पावसाळी अधिवेशनात शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी जाहीर केले होते. पण, आता ऑगस्ट महिन्याची वेतनबिले शाळांकडून मागविली जात आहेत. त्यात वाढीव टप्पा अनुदानाचाही कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे अंशत: अनुदानित तीन हजार ४२७ शाळा व १५ हजार ५७१ तुकड्यांवरील शिक्षकांना वाढीव टप्पा अनुदान ऑक्टोबरमध्ये मिळेल, असे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. तत्पूर्वी, सप्टेंबरमध्ये संचमान्यता होईल, असेही सांगण्यात आले.
