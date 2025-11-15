Bihar Election Results : दहा हजार रूपयांच्या योजनेमुळे बिहारमध्ये एनडीए सत्तेत, निवडणूक आयोगाने विचार करावा; शरद पवार यांची प्रतिक्रिया

Summaryबिहार निवडणुकीत एनडीएला स्पष्ट बहुमत मिळाल्याची शरद पवारांनी नोंद घेतली.भाजपच्या १० हजार रुपयांच्या योजनेने परिणाम झाला असावा, असे ते म्हणाले.निवडणुकीआधी पैसे वाटणे ही चिंतेची व पारदर्शकतेला धक्का देणारी बाब असल्याचा आरोप त्यांनी केला..देशाचे लक्ष लागलेल्या बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीत एनडीएला स्पष्ट बहुमत मिळाले असून भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला. दरम्यान यावर राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजपच्या दहा हजार रुपयांच्या योजनेचा परिणाम झाला असावा. सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुकीआधी अधिकृतपणे पैसे वाटणे ही चिंतेची बाब आहे. प्रत्येक महिलेला दहा हजार देणे ही लहान गोष्ट नाही. पैसे देऊन निवडणुका लढवणे हे पारदर्शकपणाचे लक्षण आहे का? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला असे शरद पवार म्हणाले. .ते पुढे बोलताना म्हणाले की, बिहारमधील मतदानांनंतर मी काही लोकांशी बोललो त्यांनी सांगितले की, बिहारमध्ये महिलांचे मतदान ५० टक्के होते ही निवडणूक महिलांनी हाती घेतली. कोणत्याही निवडणुका स्वच्छ आणि पारदर्शी पद्धतीने झाल्या पाहिजेत.यावर निवडणूक आयोगाने विचार केला पाहिजे, असे शरद पवार म्हणाले. निवडणुकाआधी पैसे वाटण्याची घोषणा केली गेली पण हा पैसा कुठला आहे याचा विचार करावा. जर सामान्य लोकांचा पैसा असेल तर याचा अर्थ या निवडणुका गैरमार्गाने लढवल्या आहेत असा अर्थ होतो. .स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पक्षांच्या युतीबाबत बोलताना शरद पवार म्हणाले की, या निवडणुका स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या स्वबळाच्या घोषणेबाबत ते म्हणाले की, त्यांनी तसा निर्णय घेतला तर यात काही आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. .FAQs 1. शरद पवारांनी बिहार निकालांवर काय प्रतिक्रिया दिली? ते म्हणाले की एनडीएच्या विजयामागे १० हजार रुपयांच्या योजनेचा प्रभाव असू शकतो.2. पवार यांनी १० हजारांच्या योजनेबाबत काय चिंता व्यक्त केली? निवडणुकीच्या आधी अधिकृतपणे पैसे वाटणे पारदर्शकतेला धक्का देणारे असल्याचे त्यांनी सांगितले.3. बिहारमध्ये महिलांच्या मतदानाविषयी त्यांनी काय म्हटले? महिलांचे मतदान ५०% असून त्यांनी या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे त्यांनी सांगितले.4. निवडणूक आयोगाने काय करावे असे पवारांचे मत आहे?अशा पैसेवाटपाच्या घोषणा व योजनांचा गंभीर विचार करावा असे ते म्हणाले.5. पवारांनी स्थानिक निवडणुकांमधील युतीबाबत काय सांगितले? स्थानिक पातळीवर परिस्थितीनुसार युतीची निर्णय प्रक्रिया ठेवण्यात आल्याचे ते म्हणाले.6. मुंबई महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसच्या स्वबळाच्या भूमिकेबद्दल पवारांचे मत काय?काँग्रेसने स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला तरी ते आश्चर्यकारक नाही, असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.