मुंबई : पंकजा मुंडेंना रिप्लेस करण्यासाठी भाजप चित्रा वाघ यांना पुढे आणत आहे, असा आरोप शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांनी केला आहे. तसेच भाजपमधील बायकांना काही कामं नाहीत, अशा शब्दांत त्यांनी चित्रा वाघ यांच्यावर निशाणा साधला आहे. (BJP is bringing forward Chitra Wagh to replace Pankaja Munde says Sushma Andhare)

अंधारे म्हणाल्या, "ज्या बायकांना चळवळीचा बेस नाही त्यांना भाजप राजकारणात आणतंय. पंकजा मुंडेंचा मास बेस आहे. मराठवाड्यात त्यांना मानणारा वर्ग आहे. भाजपच्या अनेक जागा या पंकजा मुंडे यांच्यामुळं निवडून आल्या आहेत. मोनका राजळे, नमिता मुंदडा, बुलढाण्याची जागा असेल अशा अनेक जागा पंकजा मुंडेंमुळं निवडून आल्या आहेत हे त्रिवार सत्य आहे"

या पंकजा मुंडेंना रिप्लेस करण्यासाठी भाजप ज्या बायकांना चळवळीचा बेसच नाही त्यांना पुढे आणण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतंय. उलट या सर्व बायकांना आपलं राजकीय अस्तित्व जपायचं असेल तर त्यांनी पंकजा मुंडेंकडून शकलं पाहिजे. स्टेटमेंट काय द्यावेत, कसे द्यावेत, किती काम करावं. नुसत्या नॉन इश्यूजवर उठसूठ पत्रकार परिषदा घेणं यानं काही काम होत नसतं, अशा शब्दांत अंधारे यांनी भाजपवर सडकून टीका केली.