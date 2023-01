Chandrakant Patil Astrology: जुननंतर चंद्रकांत पाटलांचं नशीब पालटणार; मिळणार मोठी जबाबदारी, ज्योतिषी म्हणाले…

Chandrakant Patil Astrology : नवीन वर्ष सुरु झाल्याने प्रत्येकजण उत्सूक आहे. आपले नवीन वर्ष कसे जाणार, असे प्रत्येकाला वाटतं. यात काही राजकारणींचं नवीन वर्ष कसं जाणार, याची सुद्धा उत्सूकता आहे. भाजप नेते चंद्रकात पाटील यांचं 2022 हे वर्ष खूप वादग्रस्त गेलं.

अशात चंद्रकांत पाटलांचं 2023 हे वर्ष कसं जाणार, याविषयी महंत अनिकेतशास्त्री देशपांडे (अधिपती- महर्षी पंचायतन सिद्धपीठम्) यांनी माहिती दिली. (Chandrakant Patil Astrology how will be new year 2023)

महंत अनिकेतशास्त्री देशपांडे म्हणाले, "चंद्रकांत पाटील यांना येणारे नवीन वर्ष शुभ फलदायी आहे. 2023 मध्ये त्यांच्या पदोन्नतीचे योग आहेत. मोठी जबाबदारी, प्रभार किंवा विशेष प्रतिष्ठा त्यांना प्राप्त होऊ शकते."

पुढे देशपांडे म्हणाले, "कुंडलीतील ग्रहस्थितीनुसार नविन वर्षातील जुन महिन्यानंतर त्यांचा भाग्योदय आहे. दिवाळीनंतर त्यांना याचे अधिक फल प्राप्त होईल."

हेही वाचा: Raj Thackeray Astrology : राज ठाकरे युती करुन सत्तेत येणार? ज्योतिषी म्हणाले...

2022 मध्ये चंद्रकांत पाटील यांच्यावर शाईफेकचे प्रकरण बरंच गाजलं. कधी फुले आंबेडकरांविषयी तर कधी राष्ट्रवादीच्या नेत्या सुप्रिया सुळेंविषयी वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे ते चांगलेच चर्चेत राहले. त्यांना टिकेचाही सामना करावा लागला. अशात त्यांच 2023 हे वर्ष कसं जाणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.