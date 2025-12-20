Local Body Election: स्थानिक निवडणुकांत भाजपचा झंझावात येणार! 'साम'चा एक्झिट पोल जाहीर; कुणाला किती जागा मिळणार? वाचा...

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता अंतिम टप्प्यात पोहोचल्या आहेत. आज, २० डिसेंबर रोजी राज्यातील २३ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदासह सदस्य पदांसाठी तसेच १४३ रिक्त सदस्य जागांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली. राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शांततेत मतदान पार पडले आहे. उद्या म्हणजेच २१ डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. याआधीच साम टीव्हीचा एक्झिट पोल समोर आला आहे. त्यामध्ये राज्याच्या राजकारणात मोठ्या हालचाली घडवणारे अंदाज व्यक्त करण्यात आले आहेत..साम टीव्हीच्या एक्झिट पोलनुसार, यावेळीही राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर भाजपचे वर्चस्व कायम राहण्याची शक्यता आहे. सर्वाधिक नगराध्यक्ष आणि सर्वाधिक पालिकांवर भाजपचे वचर्स्व कायम राहील, असा अंदाज या एक्झिट पोलमधून वर्तवण्यात आला आहे. तसेच एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला दुसऱ्या क्रमांकाची पसंती मिळण्याची शक्यता आहे..BMC Election: मुंबईत राजकीय भूकंप! बीएमसी निवडणुकीच्या रणांगणात काँग्रेसची मोठी खेळी; मविआची एकजूट ढासळली.समोर आलेल्या एक्झिट पोलनुसार, नगराध्यक्ष पदांची संभाव्य आकडेवारी पाहिली तर भाजपचे सर्वाधिक १२२ नगराध्यक्ष निवडून येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे ४२, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे ३६, तर काँग्रेसचे ४० नगराध्यक्ष येऊ शकतात. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला १४, शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादीला ७, तर इतर आणि अपक्ष मिळून एकूण २७ नगराध्यक्ष मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..पालिकांवरील सत्तेच्या दृष्टीनेही भाजप आघाडीवर राहणार असल्याचे चित्र समोर आले आहे. भाजपकडे १२२ पालिकांची सत्ता जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तर शिंदेसेना ४३, अजित पवारांची राष्ट्रवादी ३२, काँग्रेस ३८, तर उद्धव ठाकरे गट आणि शरद पवार गटाला प्रत्येकी ५ पालिकांवर समाधान मानावे लागू शकते, असं समोर आले आहे. इतर आणि अपक्षांच्या हाती ३५ पालिका जाण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे..Prithviraj Chavan on Epstein files : ‘मराठी माणूस पंतप्रधान होणार’ यावर पुन्हा पृथ्वीराज चव्हाणांनी केलं वक्तव्य, फुसका बार की मराठी पंतप्रधान?.नगरसेवकांच्या संख्येबाबतही भाजप आघाडीवर राहणार आहे. यात तब्बल २,३७० नगरसेवक निवडून येण्याची शक्यता आहे. शिंदेसेनेचे ९२७, अजित पवार गटाचे ६३३, काँग्रेसचे ७७३, उद्धव ठाकरे गटाचे २५५, शरद पवार गटाचे १८७, तर इतर पक्ष आणि अपक्षांचे १,४९२ नगरसेवक निवडून येतील, असा अंदाज आहे. यामुळे आता राज्यातील सत्तासमीकरण बदलणार आहे..२ डिसेंबर रोजी राज्यातील २६३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मतदान झाले होते. न्यायालयीन अपील आणि विविध प्रक्रियात्मक अडथळ्यांमुळे उर्वरित २३ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. ज्यासाठी आज मतदान घेण्यात आले. आता उद्या होणाऱ्या मतमोजणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे एक्झिट पोलचे अंदाज कितपत खरे ठरतात, हे निकालानंतर स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.