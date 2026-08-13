Blinkit-Zepto वरून सामान मागवलं... पण मॅन्युफॅक्चरिंग डेटच गायब! आता काय करायचं? तुकाराम मुंढेंनी सांगितला उपाय

गेल्या काही दिवसांत अन्न सुरक्षा विभागाने ब्लिंकइट आणि झोमॅटोच्या गोदामांवर छापे टाकले आहेत. त्यात ग्राहकांची फसवणूक करून मुदत संपलेला माल विकला जात असल्याचे उघड झाले. एवढेच नाही तर, सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला आहे. ज्यामध्ये अंधाऱ्या गोदामांमधील मालामध्ये झुरळांचा प्रादुर्भाव आणि मुदत संपलेला माल असल्याचे दिसून आले. तेव्हापासून जे लोक ऑनलाइन वस्तू मागवतात ते खूप चिंतेत दिसत आहेत..अन्न व सुरक्षा विभागाच्या आयुक्तांनी सांगितले आहे की, क्विक-कॉमर्स वेबसाइटवरून कोणतीही वस्तू मागवल्यास आणि त्यावर उत्पादन तारीख नसल्यास काय करावे. या कारवाईनंतर, महाराष्ट्र एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अशा क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर लागू करण्यात आलेल्या मानकांबद्दल स्पष्टीकरण दिले आहे. .Tukaram Mundhe: आता कारवाई थांबणार नाही! तुकाराम मुंढेची ताकद अजून वाढणार; एकनाथ शिंदेंनी घेतला मोठा निर्णय, म्हणाले....त्यांनी स्पष्ट केले की, ब्लिंकइट, झोमॅटो किंवा इतर क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थ आणि पेयांची सुरक्षितता स्थापित नियमांनुसार सुनिश्चित केली जाते. जर कोणतीही कंपनी याचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. ऑनलाइन खरेदी केलेल्या वस्तूंवर उत्पादन तारीख किंवा मुदत समाप्तीची तारीख दिलेली नसल्यास ही चिंतेची बाब आहे. त्यांनी ग्राहकांना असा सल्ला दिला की, जर ही महत्त्वाची माहिती कोणत्याही ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर दिलेली नसेल, तर ते FDA च्या पोर्टलवर तक्रार करू शकतात..Shivsena Hearing: शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टात काय घडलं? संजय राऊतांना जिंकण्याचा विश्वास, म्हणाले....मुंढे यांनी असेही सांगितले की, अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन करणे ही व्यवसायांची जबाबदारी आहे. ग्राहकांनी वस्तू खरेदी करताना केवळ जाहिराती किंवा उत्पादनाच्या नावांवर अवलंबून न राहता, लेबल काळजीपूर्वक वाचले पाहिजे. एफडीएचा संदेश स्पष्ट आहे: १० मिनिटांच्या आत वस्तू पोहोचवण्याच्या घाईगडबडीत अन्न सुरक्षा आणि ग्राहक हक्कांशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.