Nashik Bribe Crime News : उदंड जाहली लाचखोरी...राज्यात सर्वाधिक नाशिक विभागात

Nashik Bribe Crime News : लाचखोरी रोखण्यासाठी शासनस्तरावरून सातत्याने प्रयत्न केले जात असतानाही, लाचखोरीला आळा बसण्याऐवजी लाच घेण्याचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढते आहे. यंदा वर्षभरात राज्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ८०३ गुन्हे दाखल करीत १ हजार १७० आरोपींना जेरबंद केले आहे.

यात सर्वाधिक १६३ लाचखोरीचे गुन्हे नाशिक विभागात दाखल झाले आहेत. गत वर्षाच्या तुलनेत राज्यभरातील लाचखोरीत ७० गुन्हे वाढले आहेत. २०२३ मध्ये राज्यात ८०३ गुन्हे दाखल आहेत.(Bribe is highest in state in Nashik division nashik crime news)