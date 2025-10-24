महाराष्ट्र बातम्या

Central Railway: पंढरपूरला जाणाऱ्या भाविकांसाठी आनंदवार्ता! कार्तिकी मेळासाठी रेल्वेकडून विशेष गाड्यांची घोषणा; पाहा वेळापत्रक

Kartiki Fair 2025: पंढरपूर येथे कार्तिकी मेळा सुरु होणार असून या पार्श्वभूमीवर मध्य रेल्वेने विशेष गाड्यांची घोषणा केली आहे.
मुंबई : येत्या काही दिवसांत पंढरपूर येथे कार्तिकी मेळा सुरु होणार आहे. या वार्षिक विविध राज्ये आणि जिल्ह्यांमधून लाखो भाविक येतात. उद्यापासून म्हणजेच शनिवारपासून (ता. २५) भाविकांचे आगमन होण्यास सुरुवात होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जय्य्त तयारी सुरु झाली असून यानिमित्त भाविकांच्या सेवेसाठी मध्य रेल्वेनेही पुढाकार घेतला आहे.

