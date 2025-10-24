Central Railway: पंढरपूरला जाणाऱ्या भाविकांसाठी आनंदवार्ता! कार्तिकी मेळासाठी रेल्वेकडून विशेष गाड्यांची घोषणा; पाहा वेळापत्रक

मुंबई : येत्या काही दिवसांत पंढरपूर येथे कार्तिकी मेळा सुरु होणार आहे. या वार्षिक विविध राज्ये आणि जिल्ह्यांमधून लाखो भाविक येतात. उद्यापासून म्हणजेच शनिवारपासून (ता. २५) भाविकांचे आगमन होण्यास सुरुवात होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जय्य्त तयारी सुरु झाली असून यानिमित्त भाविकांच्या सेवेसाठी मध्य रेल्वेनेही पुढाकार घेतला आहे..मध्य रेल्वेने प्रसिद्धीपत्रक जारी केले असून यामध्ये विशेष गाड्यांची घोषणा केली आहे. पंढरपूर येथे भरणाऱ्या कार्तिकी मेळा २०२५ साठी भाविकांचा प्रवास सुलभ करण्यासाठी ३० ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत मिरज-लातूर आणि सोलापूर-मिरज दरम्यान या सेवा चालवल्या जातील, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. या काळात एकूण ३६ विशेष रेल्वे फेऱ्या चालवल्या जातील, असे सोलापूर विभागाच्या जनसंपर्क विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे..Central Railway: दिवाळी संपली तरीही गिफ्टचा धडाका सुरूच! आणखी विशेष गाड्यांची घोषणा; रेल्वेचा मोठा निर्णय .मिरज-लातूर विशेष गाड्याट्रेन क्रमांक ०१४४३ मिरज-लातूर अनारक्षित विशेष ३०.१०.२०२५ ते ०४.११.२०२५ पर्यंत दररोज सकाळी ७:०० वाजता मिरजहून निघेल आणि त्याच दिवशी दुपारी ३:३० वाजता लातूरला पोहोचेल. (६ फेऱ्या)गाडी क्रमांक ०१४४४ लातूर-मिरज अनारक्षित विशेष गाडी ३०.१०.२०२५ ते ०४.११.२०२५ पर्यंत दररोज १६:०० वाजता लातूरहून निघेल आणि त्याच दिवशी २३:४५ वाजता मिरजला पोहोचेल. (६ फेऱ्या)गाडी क्रमांक ०१४४२ लातूर-मिरज अनारक्षित विशेष गाडी ३०.१०.२०२५ ते ०४.११.२०२५ पर्यंत दररोज ०६:०० वाजता लातूरहून निघेल आणि त्याच दिवशी १३:५० वाजता मिरजला पोहोचेल. (६ फेऱ्या).गाडी क्रमांक ०१४४१ मिरज-लातूर अनारक्षित स्पेशल ३०.१०.२०२५ ते ०४.११.२०२५ या कालावधीत दररोज २२:०० वाजता मिरजहून सुटेल आणि लातूरला दुसऱ्या दिवशी ५:३० वाजता पोहोचेल. (६ फेऱ्या)थांबे : आरग, सलगरे, कवठेमहांकाळ, धालगाव, जाठ रोड, म्हसोबा डोंगरगाव, सांगोला, पंढरपूर, मोडलिंब, कुर्डुवाडी, शेंद्री, बार्सी टाऊन, पांगरी, धाराशिव, येडशी, कळंब रोड, ढोकी, मुरुड, औसा रोड आणि हरंगुळ.रचना : १० सामान्य द्वितीय श्रेणी/स्लीपर श्रेणीचे कोच आणि २ सामानासह गार्ड ब्रेक व्हॅन. (१२ अनारक्षित कोच).Mumbai News: विरार ते मरीन ड्राइव्ह आता नॉन-स्टॉप! सी लिंक प्रकल्पाला 'पर्यावरण'ची अंतिम मंजुरी.सोलापूर-मिरज विशेष गाड्याट्रेन क्रमांक ०१४१९ सोलापूर-मिरज अनारक्षित विशेष ३०.१०.२०२५ ते ०४.११.२०२५ पर्यंत दररोज सकाळी ७:०० वाजता सोलापूरहून निघेल आणि त्याच दिवशी दुपारी १२:१० वाजता मिरजला पोहोचेल. (६ फेऱ्या)ट्रेन क्रमांक ०१४२० मिरज-सोलापूर अनारक्षित विशेष ट्रेन ३०.१०.२०२५ ते ०४.११.२०२५ पर्यंत दररोज दुपारी १२:५० वाजता मिरजहून निघेल आणि त्याच दिवशी संध्याकाळी ७:०० वाजता सोलापूरला पोहोचेल. (६ फेऱ्या)थांबे : मोहोळ, माढा, कुर्डूवाडी, मोडलिंब, पंढरपूर, सांगोला, म्हसोबा डोंगरगाव, जठ रोड, धालगाव, कवठेमहांकाळ, सलगरे आणि आरग.रचना : 16 सामान्य द्वितीय श्रेणी / स्लीपर क्लास कोच आणि 2 लगेज कम गार्डच्या ब्रेक व्हॅन. (18 अनारक्षित प्रशिक्षक).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.