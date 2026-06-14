Matheran Toy Train: माथेरानची राणी ४ महिने बंद, नवी सेवा सुरू होणार; मध्य रेल्वेचा मोठा निर्णय, कधीपासून आणि का?

मुंबई : पर्यटकांच्या पसंतीस उतरणारी नेरळ-माथेरान मार्गावरील मिनी ट्रेनबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. मध्य रेल्वेने नेरळ-अमन लॉज दरम्यान टॉय ट्रेन सेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाने याबाबत आदेश जारी केले असून चार महिन्यांसाठी ही सेवा बंद ठेवण्यात येणार आहे. .मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, नेरळ-माथेरान नॅरो गेज मार्गावरील नियमित प्रवासी सेवा पावसाळ्यात १५ जून २०२६ ते १५ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, या कालावधीत पर्यटक आणि प्रवाशांच्या सोयीसाठी माथेरान-अमन लॉज दरम्यान शटल सेवा चालवण्यात येणार आहे. पावसाळ्यात दरड कोसळून होणाऱ्या घटना लक्षात घेता, प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे..Mumbai News: आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या 'बेस्ट'ला पीपीपीचा आधार, तोटा भरून काढण्यासाठी प्रशासनाची नवी उपाययोजना.दरम्यान, चार महिने माथेरानची टॉय ट्रेन सेवा बंद राहणार असल्यामुळे प्रवासी तसेच पर्यटकांची गैरसोय टाळण्यासाठी शटल सेवा सुरु केली जाणार आहे. ही सेवा दररोज उपलब्ध राहणार असून शनिवार आणि रविवारी अतिरिक्त विशेष फेऱ्या असणार आहेत. यामुळे पर्यटकांना निसर्गरम्य वातावरणाचा आनंद घेता येणार आहे..या शटल सेवा तीन द्वितीय श्रेणीचे डबे, एक प्रथम श्रेणीचा डबा आणि दोन द्वितीय श्रेणीच्या सामानाच्या व्हॅनसह चालतील. माथेरान ते अमन लॉज दरम्यान सकाळी ८:२० ते सायंकाळी ५:२० या वेळेत दररोज सहा शटल सेवा चालतील. या सेवेचे वेळापत्रक कसे असेल, जाणून घ्या..T20 Mumbai League: टी-२० मुंबई लीग : मुंबई साउथ सेंट्रल मराठा रॉयल्सने विजेतेपद राखले; तुषार देशपांडे, चिन्मय सुतार चमकले.माथेरान-अमन लॉज शटल सेवा (दररोज)५२१५४ माथेरान येथून सकाळी ०८:२० वाजता सुटेल आणि अमन लॉज येथे सकाळी ०८:३८ वाजता पोहोचेल५२१५६ माथेरान येथून सकाळी ०९:१० वाजता सुटते; अमन लॉज येथे सकाळी ०९:२८ वाजता पोहोचते५२१५८ माथेरान येथून सकाळी ११:३५वाजता सुटते; अमन लॉज येथे सकाळी ११:५३ वाजता पोहोचते५२१६० माथेरान येथून दुपारी ०२:०० वाजता सुटते; अमन लॉज येथे दुपारी ०२:१८वाजता पोहोचते५२१६२ मॅथेरन येथून दुपारी ०३:१५वाजता सुटते; अमन लॉज येथे दुपारी ०३:३३ वाजता पोहोचते५२१६४ मथेरन येथून सायंकाळी ०५:२० वाजता निघते; अमन लॉज येथे सायंकाळी ०५:३८ वाजता पोहोचते.(शनिवार/रविवार)स्पेशल-२ माथेरान येथून सकाळी १०:०५ वाजता निघते; अमन लॉज येथे सकाळी १०:२३ वाजता पोहोचतेस्पेशल-४: माथेरान येथून दुपारी ०१:१० वाजता निघते; अमन लॉज येथे दुपारी ०१:२८ वाजता पोहोचते.(बी) अमन लॉज-माथेरान शटल सेवा (दररोज)५२१५३ अमन लॉज येथून सकाळी ८:४५ वाजता निघते; माथेरान येथे सकाळी ९:०३ वाजता पोहोचते५२१५५ अमन लॉज येथून सकाळी ९:३५ वाजता निघते; माथेरान येथे सकाळी ९:५३ वाजता आगमन५२१५७ अमन लॉज येथून दुपारी १२:०० वाजता प्रस्थान; माथेरान येथे दुपारी १२:१८ वाजता आगमन५२१५९ अमन लॉज येथून दुपारी ०२:२५ वाजता प्रस्थान; माथेरान येथे दुपारी ०२:४३ वाजता आगमन५२१६१ अमन लॉज येथून दुपारी ०३:४० वाजता प्रस्थान; माथेरान येथे दुपारी ०३:५८ वाजता आगमन५२१६३ अमन लॉज येथून सायंकाळी ०५:४५ वाजता प्रस्थान; माथेरान येथे सायंकाळी ०६:०३ वाजता आगमन.(शनिवार/रविवार)विशेष १: अमन लॉज येथून सकाळी १०:३० वाजता प्रस्थान; माथेरान येथे सकाळी १०:४८ वाजता आगमनविशेष ३: अमन लॉज येथून दुपारी ०१:३५ वाजता प्रस्थान; माथेरान येथे दुपारी ०१:५३ वाजता आगमन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.