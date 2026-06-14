महाराष्ट्र बातम्या

Matheran Toy Train: माथेरानची राणी ४ महिने बंद, नवी सेवा सुरू होणार; मध्य रेल्वेचा मोठा निर्णय, कधीपासून आणि का?

Matheran Shuttle Service: माथेरानची मिनी ट्रेन सेवा १५ जून पासून ४ महिने बंद ठेवण्यात येणार आहे. या कालावधीत नवी सेवा सुरू राहणार असल्याचा मध्य रेल्वेने निर्णय घेतला आहे.
Matheran Toy Train

Matheran Toy Train

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : पर्यटकांच्या पसंतीस उतरणारी नेरळ-माथेरान मार्गावरील मिनी ट्रेनबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. मध्य रेल्वेने नेरळ-अमन लॉज दरम्यान टॉय ट्रेन सेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाने याबाबत आदेश जारी केले असून चार महिन्यांसाठी ही सेवा बंद ठेवण्यात येणार आहे.

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