Central Railway: महापरिनिर्वाण दिनासाठी रेल्वेची मोठी तयारी! ४ ते ८ डिसेंबरदरम्यान विशेष गाड्या धावणार, जाणून घ्या वेळापत्रक...

मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मुंबईत लाखो अनुयायांची अपेक्षित गर्दी लक्षात घेता मध्य रेल्वेने विस्तृत व्यवस्था केली आहे. गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या सोयीसाठी, ४ ते ८ डिसेंबर दरम्यान १५ विशेष अनारक्षित गाड्या चालवल्या जातील. ज्यामध्ये नागपूर-मुंबई मार्गावर जास्तीत जास्त सेवा असतील..या गाड्या प्रामुख्याने नागपूर-सीएसएमटी, दादर-नागपूर, कलबुर्गी-सीएसएमटी, अमरावती-सीएसएमटी आणि कोल्हापूर-सीएसएमटी मार्गांवर धावतील. मिळालेल्या माहितीनुसार, नागपूर-मुंबई विभागात सर्वाधिक सेवा असतील. नागपूर ते मुंबई सीएसएमटी दरम्यान धावणाऱ्या विशेष गाड्यांच्या तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत..४ डिसेंबर रोजी नागपूर ते सीएसएमटी दरम्यान ०१२६० आणि ०१२६२ क्रमांकाच्या ट्रेन धावतील. ५ डिसेंबर रोजी ०१२६४ आणि ०१२६६ क्रमांकाच्या ट्रेन धावतील. परतीच्या प्रवासासाठी विशेष सेवा देखील उपलब्ध असतील. ६ डिसेंबर ते ८ डिसेंबर दरम्यान सीएसएमटी ते नागपूरसाठी चार विशेष सेवा नियोजित आहेत. या सर्व गाड्या अजनी, वर्धा, अकोला, भुसावळ, नाशिक रोड, इगतपुरी, कल्याण आणि दादर यासारख्या प्रमुख स्थानकांवर थांबतील..कर्नाटकातून येणाऱ्या रेल्वे प्रवाशांसाठी ५ आणि ७ डिसेंबर रोजी कलबुर्गी-सीएसएमटी दरम्यान दोन विशेष गाड्या चालवल्या जातील. याव्यतिरिक्त, प्रवाशांच्या सोयीसाठी ५ आणि ६ डिसेंबर रोजी अमरावती-मुंबई आणि कोल्हापूर-मुंबई मार्गांवर विशेष सेवा उपलब्ध असतील. मध्य रेल्वेने स्पष्ट केले आहे की या सर्व गाड्या पूर्णपणे अनारक्षित असतील..या विशेष गाड्यांसाठी यूटीएस अॅपद्वारे आणि रेल्वे काउंटरवर सामान्य भाड्याने बुकिंग करता येईल. प्रवाशांची सुरक्षितता आणि प्रभावी गर्दी व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी रेल्वे स्थानकांवर विशेष सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. मध्य रेल्वे स्थानकांवर गर्दी व्यवस्थापनासाठी अतिरिक्त कर्मचारी आणि सुरक्षा दल तैनात करत आहे. दादर स्टेशनवर १०० पेक्षा अधिक कर्मचारी नियुक्त करणार आहेत. चैत्यभूमीवर खास तिकिट बुकिंग ऑफर्स सुरू ठेवणार आहे..मध्य रेल्वे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिन २०२५ निमित्त प्रवाशांच्या सुविधेसाठी ५/६.१२.२०२५ (शुक्रवार – शनिवार)च्या मध्यरात्री परळ– कल्याण आणि कुर्ला – वाशी/पनवेल दरम्यान १२ अतिरिक्त उपनगरी विशेष गाड्या चालवणार आहे. या उपनगरी विशेष गाड्या सर्व स्थानकांवर थांबा देतील..तपशील पुढीलप्रमाणे –मुख्य मार्ग – अप विशेष गाड्या (कल्याण/ठाणे/कुर्ला– परळ मार्ग)कुर्ला –परळ ही विशेष गाडी कुर्ला येथून ००.४५ वाजता सुटेल आणि परळ येथे ०१.०५ वाजता पोहोचेल.कल्याण– परळ ही विशेष गाडी कल्याण येथून ०१.०० वाजता सुटेल आणि परळ येथे ०२.२० वाजता पोहोचेल.ठाणे–परळ ही विशेष गाडी ठाणे येथून ०२.१० वाजता सुटेल आणि परळ येथे ०२.५५ वाजता पोहोचेल..मुख्य मार्ग – डाउन विशेष गाड्या (परळ - कुर्ला/ठाणे/कल्याण मार्ग)परळ– ठाणे/कल्याण ही विशेष गाडी परळ येथून ०१.१५ वाजता सुटेल आणि ठाणे येथे ०१.५५ वाजता पोहोचेल.परळ – कल्याण ही विशेष गाडी परळ येथून ०२.३० वाजता सुटेल आणि कल्याण येथे ०३.५० वाजता पोहोचेल.परळ– कुर्ला ही विशेष गाडी परळ येथून ०३.०५ वाजता सुटेल आणि कुर्ला येथे ०३.२० वाजता पोहोचेल..हार्बर मार्ग – अप विशेष गाड्या (पनवेल/वाशी – कुर्ला मार्ग)वाशी – कुर्ला ही विशेष गाडी वाशी येथून ०१.३० वाजता सुटेल आणि कुर्ला येथे ०२.१० वाजता पोहोचेल.पनवेल – कुर्ला ही विशेष गाडी पनवेल येथून ०१.४० वाजता सुटेल आणि कुर्ला येथे ०२.४५ वाजता पोहोचेल.वाशी–कुर्ला ही विशेष गाडी वाशी येथून ०३.१० वाजता सुटेल आणि कुर्ला येथे ०३.४० वाजता पोहोचेल..हार्बर मार्ग – डाउन विशेष गाड्या (कुर्ला– वाशी/पनवेल मार्ग)कुर्ला – वाशी ही विशेष गाडी कुर्ला येथून ०२.३० वाजता सुटेल आणि वाशी येथे ०३.०० वाजता पोहोचेल.कुर्ला – पनवेल ही विशेष गाडी कुर्ला येथून ०३.०० वाजता सुटेल आणि पनवेल येथे ०४.०० वाजता पोहोचेल.कुर्ला –वाशी ही विशेष गाडी कुर्ला येथून ०४.०० वाजता सुटेल आणि वाशी येथे ०४.३५ वाजता पोहोचेल..सर्व संबंधितांनी याची कृपया नोंद घ्यावी व या सुविधेचा लाभ घ्यावा. प्रवाशांना गैरसोयी टाळण्यासाठी योग्य व वैध तिकीट काढून प्रवास करण्याचे आवाहन रेल्वे प्रशासन करीत आहे..