राज्यसभेची तिसरी जागा लढवू आणि जिंकूही, भाजपचे शिवसेनेला आव्हान

मुंबई : भारतीय जनत पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने आदेश दिला, तर प्रदेश भाजप राज्यसभेची तिसरी जागा लढवेलही आणि जिंकेलही असा विश्वास पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी व्यक्त केला. प्रसारमाध्यमांशी ते आज बोलत होते. भाजपचे विधानसभेतील संख्याबळ ध्यानात घेता राज्यसभा निवडणुकीत (Rajya Sabha Election) पक्षाचे दोन उमेदवार सहज निवडून येतात. त्या खेरीज अतिरिक्त मतांच्या जोरावर भाजप तिसरी जागा लढवून जिंकू शकते. या निवडणुकीच्या बाबतीत पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व निर्णय घेत असल्याने त्याच्या सूचनेनुसार पुढील कारवाई होईल, असे त्यांनी सांगितले. (Chandrakant Patil Say Third Seat Of Rajya Sabha BJP Will Win)

राज्यसभा निवडणुकीत शिवसेनेचा एक उमेदवार निवडून येऊ शकत असताना तो पक्ष सहाव्या जागेसाठी दुसरा उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवत असल्याबद्दल पाटील म्हणाले, शिवसेनेने या निवडणुकीत काय करावे हा त्या पक्षाचा प्रश्न आहे. परंतु राज्यसभा निवडणुकीत प्राधान्यक्रमाच्या मतदानाच्या पद्धतीमुळे दोन उमेदवार लढविण्याच्या प्रयत्नात कधी-कधी मूळ उमेदवार पराभूत होतो, हे ध्यानात घ्यावे. केंद्रीय तपास यंत्रणा संविधानाच्या चौकटीत स्वतंत्रपणे काम करत आहेत. त्याविषयी आपण टिप्पणी करणार नसल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावरील ईडीच्या कारवाईवर प्रतिक्रिया दिली.

तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर कारवाई होत नसल्याचे पाहून जयश्री पाटील उच्च न्यायालयात गेल्या. त्यांच्या अर्जाच्या आधारावर उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीला आदेश दिला व कारवाई झाली हे विसरता येणार नाही. न्यायालयाचा दरवाजा सर्वांसाठी खुला आहे. केंद्रीय यंत्रणांकडून होणाऱ्या कारवाईबाबत शिवसेनेला काही गैर वाटत असेल तर त्यांनी न्यायालयाकडे दाद मागावी, असे पाटील म्हणाले.