शेतकऱ्यांसाठी एका महिन्याचं वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस, भुजबळांनी सुरुवात केली, इतर मंत्रीही निर्णय घेणार?

राज्यात विशेषत: मराठवाड्यात पावसाने हाहाकार उडाला आहे. जे जिल्हे दुष्काळी म्हणून ओळखले जात होते आज त्याच जिल्ह्यात अतिवृष्टीने थैमान घातलंय. शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकाचा चिखल झालाय, घरांमध्ये पाणी शिरलंय तर जनावरं वाहून गेल्यानं बळीराजावर मोठं संकट ओढावलंय. मंगळवारी झालेल्या राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्र्यांना शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर आज सकाळपासूनच मंत्री वेगवेगळ्या जिल्ह्यात पाहणीसाठी जात आहेत. मंत्री छगन भुजबळ हेसुद्धा येवल्याच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. ते येवल्यातील अतिवृष्टीच्या भागाची पाहणी करणार आहेत. दरम्यान, भुजबळ यांनी शेतकऱ्यांसाठी एक पाऊल उचलत महिन्याभराचं वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी देण्याची घोषणा केलीय..Solapur : सीना नदीच्या पुराने ३ महामार्ग ठप्प, रेल्वेच्या गाड्यांनाही ब्रेक; अतिवृष्टीने जनजीवन विस्कळीत.मंत्री छगन भुजबळ हे मुंबईहून येवल्याच्या दिशेने रवाना झालेत. नाशिकमध्ये अतिवृष्टी झालेल्या भागाची पाहणी ते गुरुवारी करणार आहेत. शेतकऱ्यांचं हातातोंडाशी आलोला घास अतिवृष्टीने हिरावून घेतला आहे. अनेक भागांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झालीय. अचानक नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ झाल्यानं गावांना पुराचा वेढा पडला आहे. अस्मानी संकट ओढवलेल्या शेतकऱ्यांना मंत्री छगन भुजबळ यांनी मदतीचा हात पुढे केलाय..ओल्या दुष्काळावर अजितदादांचेही मौन; शेतकऱ्याने विचारताच म्हणाले, मी पण शेतकरी, मी डोळ्यांनी पाहिलंय.राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपले एक महिन्याचे वेतन शेतकऱ्यांसाठी देण्याची घोषणा केलीय. मुख्यमंत्री सहायता निधीत आपलं एक महिन्याचं वेतन देणार असल्याचं भुजबळ यांनी सांगितलं. शेतकऱ्यांसाठी जे जे शक्य होईल ते ते सर्व करण्याचे प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही छगन भुजबळ यांनी दिलीय..मंत्री भुजबळ यांनी त्यांचं एक महिन्याचं वेतन शेतकऱ्यांसाठी देण्याची घोषणा केल्यानंतर आता इतर नेते आणि मंत्रीही याच पावलावर पाऊल टाकणार का याकडे लक्ष लागून राहिलं आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेसुद्धा सोलापूर दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी सकाळपासूनच अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या भागाची पाहणी करण्यास सुरुवात केलीय. तर मुख्यमंत्री आज सोलापूर आणि लातूरमधील पूरग्रस्त भागाची पाहणी करणार आहेत. दुसरीकडे पंकजा मुंडे या जालना दौऱ्यावर आहेत. तर कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही नुकसान झालेल्या भागांची पाहणी केली..