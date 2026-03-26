Thanjavur Bhosale Descendants : तामिळनाडूमध्ये राहतात शिवरायांच्या भोसले घराण्याचे वंशज, काय करते आधुनिक पिढी? इतिहास पाहून थक्क व्हाल

महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली, तर त्यांचे सावत्र बंधू व्यंकोजी राजे भोसले यांनी हा पराक्रम दक्षिणेत नेला. १६७३ मध्ये अलागिरी नायकचा पराभव करून व्यंकोजी राजांनी तंजावरमध्ये मराठा साम्राज्याची मुहूर्तमेढ रोवली. तामिळनाडूच्या या सुपीक भूमीवर मराठ्यांचे राज्य अनेक दशके टिकून राहिले, ज्यामुळे दक्षिण भारतात मराठी संस्कृती, भाषा आणि प्रशासकीय कौशल्ये रुजली..सरफोजीराजे भोसले (द्वितीय)तंजावरच्या गादीवर बसलेले अत्यंत बुद्धिमान आणि प्रगत विचारांचे राजे म्हणजे सरफोजीराजे भोसले दुसरे. २४ सप्टेंबर १७७३ मध्ये जन्मलेल्या सरफोजींना राजा तुळजाजींनी दत्तक घेतले होते. त्यांचे शिक्षण जर्मन मिशनरी रेव्हरंड श्वार्ड्स यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाले. यामुळे त्यांना भारतीय संस्कृतीसोबतच पाश्चिमात्य विज्ञानाचीही ओढ लागली. इंग्रजी, लॅटिन, ग्रीक आणि संस्कृत अशा अनेक भाषांवर त्यांचे प्रभुत्व होते ज्यामुळे ते त्या काळातील सर्वात सुशिक्षित राज्यकर्ते मानले जातात..सरफोजीराजांना वाचनाची प्रचंड ओढ होती. त्यांनी आपल्या आयुष्यात ३० हजारांहून अधिक पुस्तके वाचली होती. इतकेच नव्हे तर त्यांनी नायक राजांच्या काळातील जुन्या सरस्वती वाचनालयाचे पुनरुज्जीवन केले. त्यांनी ४००० दुर्मिळ पुस्तकांची खरेदी करून हे ग्रंथालय समृद्ध केले आणि त्याचा उपयोग जनतेच्या शिक्षणासाठी केला. विशेष म्हणजे त्यांनी १८०३ मध्ये पहिला देवनागरी छापखाना सुरू करून साहित्याच्या प्रसाराला गती दिली..तंजावरचे वंशज आज काय करतात?आजही तंजावरच्या भोसले घराण्याचे वंशज या समृद्ध वारशाचे जतन करत आहेत. सध्या श्रीमंत बाबाजी राजे भोसले हे या घराण्याचे प्रमुख वारसदार आहेत. ते तंजावरमधील मराठा पॅलेस आणि जगप्रसिद्ध 'सरस्वती महाल लायब्ररी'चे मानद विश्वस्त म्हणून कार्यरत आहेत. राजकुमार प्रतापसिंह सेर्फोजी राजेभोसले हे राजा सेर्फोजी यांचे 6 वे वंशज आहेत. राजकुमार प्रताप, एक २८ वर्षीय अभियंता-उद्योजक, हे चार पुस्तकांचे लेखक आहेत. हे घराणे आजही तंजावरमधील अनेक मंदिरांचे प्रशासन पाहते आणि गणेश चतुर्थी, दसरा यांसारख्या सणांच्या वेळी मराठा परंपरेनुसार विधी पार पाडते. त्यांचे कार्य प्रामुख्याने ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन करणे आणि तंजावरची कला-संस्कृती जिवंत ठेवण्यावर केंद्रित आहे..वैद्यकशास्त्र आणि कलेतील अद्वितीय योगदानसरफोजीराजे केवळ वाचक नव्हते तर ते एक निष्णात शस्त्रक्रिया तज्ज्ञ म्हणजेच सर्जन होते. त्या काळी अत्यंत कठीण मानली जाणारी 'मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया' ते स्वतः यशस्वीपणे करत असत. त्यांनी केलेल्या प्रत्येक शस्त्रक्रियेचे रेखाचित्र आणि नोंदी आजही जतन केलेल्या आहेत. कलेच्या क्षेत्रातही त्यांनी नृत्य, नाटक आणि संगीताला राजाश्रय दिला. बृहदीश्वर मंदिराच्या भिंतीवर त्यांनी कोरून घेतलेला भोसले घराण्याचा इतिहास हा आजही पर्यटकांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू आहे.