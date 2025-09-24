Devendra Fadnavis: ...तेव्हा पाणी नव्हतं, आता पाण्यानं थैमान घातलंय, ७ वर्षांपूर्वीची आठवण सांगत मुख्यमंत्री नेमकं काय म्हणाले?

औसा, ता. २४ (बातमीदार): संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि विशेषतः मराठवाड्यात अतिवृष्टी झाली आहे. धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यात ढगफुटी सारखा पाऊस झाल्याने नद्यांना पूर आला हे पाणी शेतात घुसून पिके, जनावरे वाहून गेली, जमीन खरवडून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. पुराचे पाणी दुकानात घुसून व्यापाऱ्यांचेही नुकसान झाले आहे. घरानाही या पाण्यामुळे मोठी हानी झाली आहे..या परिस्थितीत सरकार सर्व निकष बाजूला ठेवून टंचाई काळात ज्या उपाययोजना केल्या जातात त्या करून शेतकऱ्यांना व नुकसानग्रस्तांना वाढीव मदत करेल असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. ते बुधवारी (ता.२४) उजनी ता. औसा जी. लातूर येथील पूर परिस्थिती आणि पावसाने झालेल्या नुकसानीची पाहणी केल्यानंतर शेतकऱ्यांशी संवाद साधत होते. .सीना नदीला महापूर! सोलापूर-पुणे, सोलापूर-कोल्हापूर, सोलापूर-विजयपूर वाहतूक सुरू झाली का? कधीपासून सुरू होणार वाहतूक, रेल्वे गाड्यांचे काय?, वाचा....मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, सात वर्षांपूर्वी मी या उजनी गावात जलयुक्त शिवार योजनेसाठी आलो होतो. तेव्हा पाणी नव्हते आता पाण्याने थैमान घातले आहे. या कठीण परिस्थितीत सरकार म्हणून आम्ही शेतकऱ्याला व नुकसान झालेल्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. ज्यांच्या घरात पाणी घुसून जीवनावश्यक वस्तू व साहित्याचे नुकसान झाले, व्यापाऱ्याचे झालेले नुकसान सगळ्या बाबतीत सरकार मदत करेल..या मदतीचा पहिला हप्ता म्हणून २००३ कोटी रुपये सरकारने मंजूर केले असून तातडीने ते पैसे डीबीटी च्या माध्यमातून नुकसंग्रस्थाच्या खात्यावर वर्ग केले जातील. आपल्या सर्व मागण्या पूर्ण केल्या जातील आपण चिंता करण्याची गरज नाही. सरकार पाठीशी असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्री बोलत असताना कांही शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना ओला दुष्काळ व शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफीवर बोला म्हणत आवाज उठवला. मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी टंचाई म्हणजेच दुष्काळ असे म्हणत 'दादा राजकारण करू नका' अशी तंबी दिली. कर्जमाफीचा चकार शब्दही मुख्यमंत्र्यांनी न काढल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी दिसून आली.. शेतकऱ्यांसाठी एका महिन्याचं वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस, भुजबळांनी सुरुवात केली, इतर मंत्रीही निर्णय घेणार?.मुख्यमंत्र्यांच्या संवादानंतर धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना सांगितले की, आम्ही मुख्यमंत्री यांना निवेदन देऊन विनंती केली आहे की, तुम्ही नाही त्या गोष्टीसाठी कर्ज काढता,आज शेतकरी मरत आहे. त्याच्या साठी कर्ज काढा त्याला मदत करा. निवडणुकीआधी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे वचन मुख्यमंत्री यांनी दिले होते. निदान त्याची तरी आठवण ठेवून कर्जमाफी करून शेतकऱ्याला भरीव आर्थिक मदत करा..पंजाब सारख्या लहान राज्याने पन्नास हजार रुपयांची मदत दिली आहे. ज्या लोकांनी तुम्हाला बहुमताने निवडून दिले त्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली तर ते डोक्यावर घेऊन नाचतील. यामध्ये आम्ही कुठलेही राजकारण करीत नसून शेतकऱ्यांची अवस्था अतिशय वाईट असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी पालकमंत्री छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार अभिमन्यू पवार, भाजपा जिल्हाध्यक्ष बसवराज पाटील मुरूमकर, खासदार ओमराजे निंबाळकर, धाराशिवचे आमदार कैलास पाटील आदी उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.