महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Budget: अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार! महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प देवेंद्र फडणवीस 'या' दिवशी सादर करणार

Maharashtra Legislature Budget Session: महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प ६ मार्च रोजी सादर होणार! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अर्थसंकल्प सादर करतील. अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होईल.
Maharashtra Legislature Budget Session

Maharashtra Legislature Budget Session

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक आणि भावनिक ठरणार आहे. माजी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ६ मार्च रोजी स्वतः राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. माजी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ६ मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर करतील.

Loading content, please wait...
Budget
Maharashtra Budget
CM Devendra Fadnavis
Budget 2026

Related Stories

No stories found.