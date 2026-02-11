Maharashtra Budget: अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार! महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प देवेंद्र फडणवीस 'या' दिवशी सादर करणार

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक आणि भावनिक ठरणार आहे. माजी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ६ मार्च रोजी स्वतः राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. माजी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ६ मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर करतील..हे अधिवेशन २५ मार्चपर्यंत चालेल. मंगळवारी इमारतीत व्यवसाय सल्लागार समितीची (बीएसी) बैठक झाली. या बैठकीत विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या कामकाजाचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी, अधिवेशनादरम्यान होळी आणि गुढीपाडवा सारख्या सुट्ट्या येत असल्याने दोन्ही सभागृहे अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात म्हणजे शनिवार २८ फेब्रुवारी रोजी कामकाज सुरू ठेवतील..पावसाच्या सरी, फुललेला पिसारा आणि प्रेमाची हाक; लांडोरला भुरळ घालण्यासाठी मोर काय काय करतो?.अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान १ ते ३ मार्चपर्यंत होळीच्या सुट्ट्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर, सभागृह सलग चार दिवस, म्हणजे १९ मार्च (गुढी पाडवा), २० मार्च (शुक्रवार), २१ मार्च (शनिवार) आणि २२ मार्च (रविवार) बंद राहील. तीन दिवसांनी २५ मार्च रोजी अधिवेशन तहकूब केले जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, विधान परिषदेचे अध्यक्ष राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि इतर बैठकीला उपस्थित होते..दिवंगत अजित पवार यांच्या पत्नी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (NCP) नेत्या सुनेत्रा पवार यांनी मंगळवारी महाराष्ट्राच्या नवीन उपमुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला. त्या राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री आहेत. मुंबईतील मंत्रालयातील त्यांच्या कार्यालयात उपमुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारून त्यांनी आपली नवीन भूमिका स्वीकारली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.