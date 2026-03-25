गुंतवणूकदारांसाठी गुड न्यूज! अडकलेले पैसे लवकर परत मिळणार; महायुती सरकारकडून MPID कायद्यात मोठा बदल

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, गुंतवणूकदारांच्या निधीची प्रभावी आणि जलद वसुली सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियमा'मध्ये (Maharashtra Protection of Interest of Depositors Act) सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. संबंधित प्रकरणांमध्ये ठेवीदारांच्या निधीची जलद परतफेड करण्याच्या प्रक्रियेला बळकटी देण्याच्या दिशेने उचललेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे..प्रश्न उत्तराच्या तासात श्रीरामपूरचे महाव्यवस्थापक हेमंत ओगले यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना, मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, प्रस्तावित सुधारणांनुसार, आता 'विशेष न्यायालया'ला मालमत्ता जप्तीची प्रक्रिया, सुरुवातीचा अर्ज दाखल केल्यापासून १८० दिवसांच्या आत 'अंतिम' म्हणून घोषित करणे अनिवार्य असेल. ही कडक कालमर्यादा अशा प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या उद्देशाने निश्चित करण्यात आली आहे, जिथे यापूर्वी मालमत्ता केवळ कागदोपत्री जप्त असल्याचे दाखवले जात असे आणि प्रत्यक्ष ताबा हस्तांतरित होत नसल्यामुळे ठेवीदारांना मिळणारा दिलासा रखडला जात असे..मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, जरी न्यायालयांकडे सुनावणी तहकूब करण्यास नकार देण्याचा अधिकार नसला, तरी प्रस्तावित सुधारणेनुसार आता अशा तहकुबी या केवळ 'नेहमीची बाब' म्हणून मंजूर केल्या जाणार नाहीत. आता कोणत्याही विलंबाचे समर्थन करण्यासाठी ठोस कारणे देणे अनिवार्य असेल. शिवाय, अनावश्यक विलंब करणाऱ्या पक्षकारांवर न्यायालय मोठा दंड लादेल..त्यांनी म्हटले, "बचाव पक्षाच्या वकिलांकडून वारंवार सुनावणी तहकूब करून घेण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी, आता केवळ दोनच वेळा अशी तहकुबी घेण्याची परवानगी दिली जाईल. अभियोग पक्षाच्या वकिलांना मात्र चार वेळा तहकुबी घेण्याची सवलत दिली जाणार नाही." या सुधारणेतील सर्वात महत्त्वपूर्ण तरतूद अशी आहे की, एकदा का नियुक्त न्यायालयाने आदेशित केलेली जप्ती अंतिम घोषित झाली, की सरकारच्या वतीने नामनिर्देशनाची प्रक्रिया तात्काळ सुरू होईल..कारखान्यातून प्राप्त होणारा निधी भागीदारांमध्ये वितरीत केला जाईल, तर उर्वरित संबंधित पक्षांवरील फौजदारी कार्यवाही मात्र सुरूच राहील. अशा संबंधित व्यक्तीला एका दीर्घकालीन कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते, आणि तिला कोणताही दिलासा मिळण्याची शक्यता जवळजवळ नसतेच. श्रीरामपूर येथे बोलताना आणि विशेषतः गरीब व स्थलांतरित लोकसंख्येच्या दुरवस्थेचा संदर्भ देत, राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी नमूद केले की, हा प्रदेश कोट्यवधी रुपयांच्या सहकारी आर्थिक घोटाळ्यांनी ग्रासलेला आहे; ज्यामुळे हजारो लहान व्यावसायिक आपल्या ठेवी परत मिळण्याच्या प्रतीक्षेत गेल्या अनेक वर्षांपासून आहेत..त्यांनी स्पष्ट केले की, "भौतिक मालमत्ते"बाबत निर्माण झालेला पेच—जो पोलिसांकडून मालमत्ता जप्त करणे आणि प्रशासनाला तिचा लिलाव करणे शक्य न होणे यांमधील तफावतीमुळे उद्भवला होता—तो आता सुटणार आहे. यापूर्वी, न्यायालयाच्या 'स्थगिती आदेशा'मुळे लिलावाची प्रक्रिया थांबली होती; मात्र, आता जप्त केलेल्या मालमत्तेचा लिलावाद्वारे अंतिम निपटारा करण्यासाठीचा मार्ग येत्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत मोकळा केला जाईल..मंत्री योगेश स्टेप यांनी स्पष्ट केले की, श्रीरामपूर घोटाळ्यांशी संबंधित असलेल्या सहकाऱ्यांचा दुसरा गट ज्यामध्ये कुटुंबातील सदस्य आणि इतर सहकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यांच्यावरही पाळत ठेवली जात आहे. करण्यात आलेल्या सुधारणांच्या परिणामी, राज्य सरकारने या प्रमुख घटकांना अधिक प्रभावीपणे आपल्या कक्षेत आणले आहे. याव्यतिरिक्त, जप्त करण्यात आलेल्या जमिनी आणि मशिदींचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी एक विशेष पथक 'श्रीरामपूर जनरल'ला भेट देणार आहे. या उपाययोजनेचा उद्देश हा सुनिश्चित करणे आहे की, लिलाव प्रक्रिया २०२६ सालातील प्रचलित बाजारभावांवर आधारित असावी; जेणेकरून अर्जदारांना जास्तीत जास्त रक्कम वसूल करणे शक्य होईल.