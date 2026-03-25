महाराष्ट्र बातम्या

गुंतवणूकदारांसाठी गुड न्यूज! अडकलेले पैसे लवकर परत मिळणार; महायुती सरकारकडून MPID कायद्यात मोठा बदल

MPID Act Maharashtra: गुंतवणूकदारांचे पैसे लवकरात लवकर परत मिळवून देण्याच्या उद्देशाने, MPID कायद्यात सुधारणा केली जाईल, अशी घोषणा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.
Devendra Fadnavis announces MPID Act

Devendra Fadnavis announces MPID Act

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, गुंतवणूकदारांच्या निधीची प्रभावी आणि जलद वसुली सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियमा'मध्ये (Maharashtra Protection of Interest of Depositors Act) सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. संबंधित प्रकरणांमध्ये ठेवीदारांच्या निधीची जलद परतफेड करण्याच्या प्रक्रियेला बळकटी देण्याच्या दिशेने उचललेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.

