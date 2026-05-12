महाराष्ट्र सरकारचा खर्चकपात फॉर्म्युला! मंत्र्यांच्या विमान प्रवासावर निर्बंध; नवे नियम लागू

मुंबई : अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धामुळे भारतावर आर्थिक संकट येण्याची शक्यता असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले आहे. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलची बचत करा तसेच वर्षभर सोन्याची खरेदी करू नका, अशा घोषणा पंतप्रधान यांनी केल्या. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील मोठा निर्णय घेतला आहे. .हवाई प्रवासावर निर्बंध लादलेदेशाच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करण्यासाठी खर्चात बचत करण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रातही केली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांच्या हवाई प्रवासावर निर्बंध लादले आहेत. यामुळे आता मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीनेच हवाई प्रवास करता येणार आहे. याबाबतचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत..मंत्र्यांच्या हवाई प्रवासावरील निर्बंधांवर भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, केवळ अत्यंत आवश्यक असेल तेव्हाच आणि मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीनेच हवाई प्रवास करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. यावेळी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्वतःचे उदाहरण देत म्हटले की, ते वर्षातून केवळ काही वेळाच हवाई प्रवास करतात आणि सध्या बहुतेक अधिकृत कामे ऑनलाइन बैठकांद्वारेच पूर्ण करतात..त्याच्यापुढे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी असे म्हटले की, मुख्यमंत्र्यांनी जारी केलेले हे निर्देश केवळ तात्पुरते नसून, भविष्यातील आर्थिक धक्के टाळण्यासाठी एक "खबरदारीचा उपाय" म्हणून पाहिले जात आहे. जर मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतः काटकसर केली, तर जनताही त्यांचे अनुकरण करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..विविध विभागांवर परिणाममंत्र्यांच्या हवाई प्रवासावरील निर्बंधांवर मत्स्यविकास आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी आपल्या विभागातील अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. ज्यामध्ये प्रवासाचा खर्च, वेळ याची बचत करण्यासाठी तसेच इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी विभागाच्या सर्व आढावा बैठका केवळ ऑनलाइनच घेतल्या जाणार आहेत. त्याचबरोबर अधिकाऱ्यांना आता शासकीय कामासाठी इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्यास देखील प्रोत्साहित केले जात आहे.