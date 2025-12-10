CM Devendra Fadnavis : ‘लाडकी बहीण’ला विरोध कराल, तर घरी बसाल! मुख्यमंत्र्यांचा विरोधक, सत्ताधाऱ्यांनाही इशारा

नागपूर - ‘राज्यातील प्रत्येक प्रश्नाची सांगड ‘लाडकी बहीण’ योजनेशी घालण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केवळ विरोधी पक्षावरच नव्हे, तर सत्ताधारी बाकांवरील आमदारांनाही त्यांनी ‘या योजनेच्या विरोधात जाल, तर घरी बसाल,’ असा परखड इशारा देत या विषयावरील चर्चेला पूर्णविराम दिला..हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी, मंगळवारी प्रश्नोत्तराच्या तासात काँग्रेसच्या आमदार ज्योती गायकवाड यांनी डॉ. संपदा मुंडे आत्महत्या प्रकरणावरून राज्यातील महिला सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. ‘राज्यात आपण लाडक्या बहिणींना महिना १,५०० रुपये देतो, पण त्यांना या पैशापेक्षा सुरक्षा अधिक हवी आहे,’ असे म्हणत त्यांनी या योजनेला अप्रत्यक्षपणे जोडले.त्यांच्या या वक्तव्याला मुख्यमंत्र्यांनी आक्षेप घेतला. ‘‘महिला सुरक्षा महत्त्वाची आहे, यात दुमत नाही, मात्र सर्व गोष्टींचा संबंध ‘लाडकी बहीण’सोबत जोडणे योग्य नाही. राज्यातील अडीच कोटी महिलांनी ही योजना स्वीकारली आहे. त्यामुळे ही योजना सुरूच राहील. कोणत्याही योजनेची तुलना ‘लाडकी बहीण’ योजनेशी करणे योग्य नाही,’असे त्यांनी ठामपणे सांगितले..दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेनंतर लगेचच, त्यांचे एकेकाळचे विशेष कार्यकारी अधिकारी असलेले आणि भाजप आमदार अभिमन्यू पवार यांनी अवैध दारूचा प्रश्न उपस्थित केला. पवार म्हणाले, ‘गावागावांत अवैध दारूमुळे महिला त्रस्त आहेत. आपण ज्यांना लाडक्या बहिणी म्हणतो, त्यांचे अवैध दारू हेच मुख्य दुःख आहे. यावर तातडीने कारवाई झाली पाहिजे.’मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासू आमदारानेच लाडक्या बहिणींच्या दुःखाचा हवाला देत हा प्रश्न विचारल्याने मुख्यमंत्री चांगलेच राजकीय कात्रीत सापडले. विरोधी पक्षानेही पवार यांच्या प्रश्नाला जोरदार दाद दिली.अभिमन्यू पवार यांचा प्रश्न संपताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे चांगलेच संतापले. ते म्हणाले, ‘सदस्यांनी प्रत्येक गोष्टीत ‘लाडकी बहीण’ योजना आणू नये. जर ‘लाडक्या बहिणीं’च्या विरोधात जाल, तर घरी बसाल!,’ असे फटकारले..मुख्यमंत्री म्हणाले...लाडकी बहीण योजना सुरूच राहणारयोजनेच्या निधीवर काहीही परिणाम नाहीराज्यातील अडीच कोटी महिलांनी योजना स्वीकारलीया योजनेची अन्य योजनांशी तुलना नको.‘दरमहा पैसे मिळणारच’मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत ठामपणे ‘लाडकी बहीण’ योजना सुरूच राहील आणि महिन्याला दिल्या जाणाऱ्या पैशांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच ‘या योजनेची तुलना इतर योजनांशी होऊ शकत नाही,’ असे ठणकावून सांगत त्यांनी विरोधी पक्षासह सत्ताधारी बाकांवरील टीकाकारांचाही चांगलाच समाचार घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.