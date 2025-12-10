महाराष्ट्र बातम्या

CM Devendra Fadnavis : ‘लाडकी बहीण’ला विरोध कराल, तर घरी बसाल! मुख्यमंत्र्यांचा विरोधक, सत्ताधाऱ्यांनाही इशारा

राज्यातील प्रत्येक प्रश्नाची सांगड ‘लाडकी बहीण’ योजनेशी घालण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
cm devendra fadnavis

cm devendra fadnavis

sakal

सदानंद पाटील
Updated on

नागपूर - ‘राज्यातील प्रत्येक प्रश्नाची सांगड ‘लाडकी बहीण’ योजनेशी घालण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केवळ विरोधी पक्षावरच नव्हे, तर सत्ताधारी बाकांवरील आमदारांनाही त्यांनी ‘या योजनेच्या विरोधात जाल, तर घरी बसाल,’ असा परखड इशारा देत या विषयावरील चर्चेला पूर्णविराम दिला.

Loading content, please wait...
Nagpur
Warning
Dispute
Vidhan Bhavan
winter session
Ladki Bahin Yojana
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com