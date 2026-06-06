CM Devendra Fadnavis: चार हजार कोटींची गुंतवणूक, रोजगारनिर्मितीला चालना; पुण्यातील प्रकल्पाचाही विस्तार

मुंबई : राज्य सरकारला केवळ प्रशासन म्हणून नव्हे, तर तुमचा भागीदार समजा. राज्यात संपूर्ण औद्योगिक परिसंस्था उभी राहावी, ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे शक्तिकेंद्र असलेल्या महाराष्ट्राला इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि आधुनिक लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात देशातील इतर राज्यांपेक्षा वेगळी ओळख निर्माण करण्याची संधी असल्यामुळे उद्योगांच्या विस्तारासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योजकांना दिली..इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रातील आघाडीची 'जबिल' तसेच महाराष्ट्र सरकार आणि दुबई येथील आरएसए ग्लोबल यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत त्यांच्या 'वर्षा' या शासकीय निवासस्थानी दोन सामंजस्य करार करण्यात आले. या करारांमुळे महाराष्ट्रात चार कहजार ८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे चार हजार ७५० प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांच्या संधी निर्माण होणार आहेत. .Mumbai News : केबल चोरीच्या प्रयत्नाने सिग्नल यंत्रणा ठप्प; पनवेल-वाशी मार्गावरील लोकल सेवा दोन तास विस्कळित; सायंकाळच्या गर्दीत हजारो प्रवासी अडकले.या दोन्ही प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रातील औद्योगिक गुंतवणूक, निर्यात क्षमता आणि आधुनिक लॉजिस्टिक्स व्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार असून उच्च कौशल्याधारित रोजगार निर्मितीला वेग मिळेल. तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि लॉजिस्टिक्स उत्पादन क्षेत्रातील महाराष्ट्राचे अग्रस्थान आणखी मजबूत होणार आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले..रायगडमध्ये अल्ट्रा मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क'महाराष्ट्र शासन आणि आरएसए लॉजिस्टिक्स अँड ट्रान्स्पोर्टेशन प्रा. लि. यांच्यात झालेल्या दुसऱ्या सामंजस्य करारानुसार रायगड जिल्ह्यातील उरण येथील जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए) परिसरात २५ हेक्टर क्षेत्रावर अत्याधुनिक "अल्ट्रा मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क" उभारण्यात येणार आहे. .Local Megablock: मुंबईकरांचे हाल होणार! तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक, १०९ लोकल फेऱ्या रद्द; कसे असेल नियोजन? .या प्रकल्पासाठी दोन हजार ५८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित असून सुमारे ७५० प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत. कंटेनर स्टॅकिंग, कंटेनर धुलाई व स्वच्छता, दुरुस्ती, रिकाम्या कंटेनर्सची हाताळणी आणि साठवण यांसारख्या अत्याधुनिक सुविधा येथे विकसित करण्यात येणार आहेत. उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबलगन, उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, जबिलचे ग्लोबल सीईओ माईक दस्तूर यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते..पुण्यात 'जबिल'चा विस्तार प्रकल्प'जबिल' कंपनी पुण्यात इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेस (ईएमएस) विस्तार प्रकल्प उभारणार आहे. फाइव्ह जी उपकरणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित नेटवर्किंग स्विचगिअर्सच्या उत्पादनासाठी कंपनी एक हजार ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून त्यातून सुमारे चार हजार थेट रोजगार निर्माण होणार आहेत. महाराष्ट्रात २३ वर्षे कार्यरत असलेल्या जबिलचे राज्यात १० हजारांहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. कंपनीची नवी अत्याधुनिक उत्पादन सुविधा १७ जूनपासून सुरू होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.