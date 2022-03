महाराष्ट्रात 1 एप्रिलपासून सीएनजी स्वस्त होणार आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याप्रमाणे सीएनजी इंधनावरील मुल्यवर्धित कराचा (व्हॅट) दर 13.5 टक्क्यांवरुन 3 टक्के इतका कमी केल्याची अधिसूचना काल अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी जारी करण्यात आली. अर्थसंकल्पातील घोषणेची अंमलबजावणी 1 एप्रिलपासून केली जाणार असून त्यामुळे महाराष्ट्रात सीएनजीवरील व्हॅट 3 टक्क्यांवर आणला जाणार आहे. व्हॅट कमी झाल्यामुळे सीएनजीची किंमत स्वस्त होणार असून त्यामुळे सीएनजीवरील वाहन चालवणाऱ्या वाहनचालकांना दिलासा मिळणार आहे. इंधनवाढीच्या दरवाढीच्या पाश्वभूमीवर सीएनजीचे दर कमी झाल्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. (CNG will be cheaper in Maharashtra from April 1)

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याप्रमाणे सीएनजी इंधनावरील मुल्यवर्धीत कराचा (व्हॅट) दर 13.5 टक्क्यांवरुन 3 टक्के इतका कमी केल्याची अधिसूचना काल अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी जारी करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील वित्त विभागाने काल जारी केलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे दि. 1 एप्रिलपासून राज्यात सीएनजी इंधन स्वस्त होणार असून याचा फायदा ऑटो रिक्षा, टॅक्सी चालकांसह, प्रवासी वाहतूक करणारी वाहने तसेच नागरिकांना होणार आहे. प्रदुषण नियंत्रणासाठीही हा निर्णय महत्वाचा आहे. सीएनजीचे कमी झालेले नवे दर दि. 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होतील.