बेरोजगारीवर ठोस उपाय! दहावी-बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना आता दरमहा रोजगाराची संधी; जिल्ह्यात आता दरमहा होणार रोजगार मेळावे

तात्या लांडगे
सोलापूर : जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र व टेंभुर्णीतील डॉ. भारत पाटील फाउंडेशनच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्ह्यातील नोकरीसाठी इच्छुक उमेदवारांसाठी उद्या गुरुवारी (ता.२१) पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. उमेदवारांनी त्याठिकाणी उपस्थित राहावे, असे आवाहन कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन विभागाने केले आहे. आता बेरोजगारी कमी करण्यासाठी दरमहा रोजगार मेळावे आयोजित केले जाणार आहेत.
कुर्डुवाडीतील (ता. माढा) रोजगार मेळाव्यात दहावी, बारावी, आय.टी.आय. वेल्डर, फिटर, डिप्लोमा, ग्रॅज्युएट, ऑफिस असिस्टंट, कोणतीही पदवी, इलेक्ट्रीशियन, मशिन ऑपरेटर, बी. कॉम, एम.कॉम, अशी शैक्षणिक पात्रता असलेल्या ६२१ पेक्षा जास्त उमेदवारांना रोजगार, नोकरीची दरमहा संधी असणार आहे. जिल्ह्यातील दहा उद्योजक तेवढी पदे भरणार आहेत. नोकरी इच्छुक उमेदवारांनी रिझ्यूमच्या तीन प्रती आणि कागदपत्रांसह गुरुवारी सकाळी १० ते दुपारी २ वाजेपर्यंत श्री गणेश हॉल, वागळे हॉस्पिटल जवळ, माढा रोड, कुर्डुवाडी येथे मुलाखतीसाठी उपस्थित राहावे लागणार आहे.
अधिक माहितीसाठी उमेदवारांनी ०२१७-२९९२९५६ या दूरध्वनीवर अथवा सोलापूर महापालिकेसमोरील नॉर्थकोट मैदानाजवळील जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या कार्यालयात येऊन माहिती घ्यावी, असे आवाहन अधिकारी हणमंत नलावडे यांनी केले आहे. https://rojgar.mahaswayam.gov.in या वेबपोर्टलला भेट देऊनही माहिती घेता येईल, असेही त्यांनी सांगितले. सुशिक्षित तरुणांना या रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून रोजगार, करिअर, नोकरीची संधी मिळेल, असेही श्री. नलावडे यांनी सांगितले.
तुम्ही नोंदणी करा, नक्की मिळेल जॉब
ज्या तरुण-तरुणींना रोजगार, नोकरीची आवश्यकता आहे, ते त्यांची शैक्षणिक कागदपत्रे घेऊन नॉर्थकोट मैदानाजवळील जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या कार्यालयास भेट देऊ शकतात. त्याठिकाणी त्यांची नोंदणी केली जाते. दरमहा होणाऱ्या रोजगार मेळाव्यापूर्वी ज्याठिकाणी त्या उमेदवारास शैक्षणिक पात्रतेनुसार रोजगार उपलब्ध होईल, तेथे त्याला संधी दिली जाते. किमान शैक्षणिक पात्रता दहावी उत्तीर्ण असण्याची अट आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात असेच नियोजन असणार आहे.
