Dhanorkar Join BJP: रविंद्र चव्हाणांचा विराट शो! धानोरकरांचा भाजपात प्रवेश, काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंचा किल्ला कोसळला

काँग्रेसला आणि उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. काँग्रेस खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या दीराचा तसेच भद्रावती तालुक्यातील उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या अनेक कार्यकर्त्यांचा भाजपात प्रवेश झाला आहे. या पक्षप्रवेशामुळे विदर्भातील राजकारणात भाजपची पकड आणखी मजबूत झाली आहे. यामुळे विरोधकांची अवस्था 'घरातलेच गेले' अशी झाली आहे..मुंबईतील भाजप कार्यालयात झालेल्या या भव्य पक्षप्रवेश सोहळ्यात भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर, ज्येष्ठ नेते गणेश नाईक आणि जगन्नाथ त्रिपाठी उपस्थित होते. शेकडो कार्यकर्त्यांनी भाजपचा झेंडा हातात घेतला. हा पक्षप्रवेश भाजपने केवळ संघटन वाढवण्यासाठी नव्हे, तर विरोधकांना राजकीय कोपऱ्यात उभे करण्यासाठी केलेली जोरदार खेळी मानली जात आहे..Pune Politics : आयुक्त - माजी नगरसेवकामध्ये वाद, पुणे महापालिकेतील बैठकीत घडला प्रकार; आयुक्तांवर धावून जाण्याचा प्रयत्न.भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी काँग्रेसला धक्का दिला आहे. काँग्रेस खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या दीराने भाजपात प्रवेश केला आहे. अनिल धानोरकर यांनी भाजपात प्रवेश करत नवी खेळी खेळली आहे. भद्रावती तालुक्यातील उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे अनिल धानोरकर भाजपात दाखल झाले आहे. तसेच शेकडो कार्यकर्त्यांनीही पक्षप्रवेश केला आहे. या प्रवेशामुळे भद्रावती तालुक्यात भाजपची ताकद दुप्पट झाली आहे. तसेच स्थानिक राजकारणात काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंना मोठा फटका बसला आहे..प्रतिभा धानोरकर यांच्यासाठी हा धक्का राजकीयदृष्ट्या जड ठरणार आहे. यामुळे आता उद्धव ठाकरे गटातही अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या सगळ्यावर गणेश नाईकांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, माननीय रवींद्र चव्हाण यांच्या शुभहस्ते पक्षप्रवेश करण्यात आला आहे. ठाणे जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष एक नंबर राहणार आहे. ठाणे ग्रामीण जिल्हा परिषद पालघर जिल्हा परिषद रविंद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली कनेक्ट झाला आहे. रविंद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली असंख्य पक्षप्रवेश होणार आहेत, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे. .Ravindra Chavan: भाजप प्रदेशाध्यक्षपदी रविंद्र चव्हाण यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब? उद्या होणार घोषणा .तर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण म्हणाले की, आज आमच्या आनंदाचा दिवस आहे. हे सर्व मंडळी विकासात्मक कामामध्ये पक्ष आणला नाही. त्यांनी आज भारतीय जनता पार्टी पक्षाने प्रवेश केला आहे. जेवढी पाहिजे त्याच्यापेक्षा जास्त रस्सीखेच आहे. आज त्यांनी भाजपच्या पारड्यात येण्याचा ठरवलं. मी त्यांचे आभार मानतो. त्यांच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही,याची मी खात्री बाळगतो, असं ते म्हणाले.