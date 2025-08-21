महाराष्ट्र बातम्या

Dhanorkar Join BJP: रविंद्र चव्हाणांचा विराट शो! धानोरकरांचा भाजपात प्रवेश, काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंचा किल्ला कोसळला

Maharashtra Politics: भाजपने विदर्भात मोठी खेळी खेळली आहे. काँग्रेस-उद्धव सेनेला एकाच वेळी दणका देण्यात आला आहे. भाजपात प्रचंड कार्यकर्त्यांनी पक्षप्रवेश केला आहे.
Vrushal Karmarkar
Updated on

काँग्रेसला आणि उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. काँग्रेस खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या दीराचा तसेच भद्रावती तालुक्यातील उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या अनेक कार्यकर्त्यांचा भाजपात प्रवेश झाला आहे. या पक्षप्रवेशामुळे विदर्भातील राजकारणात भाजपची पकड आणखी मजबूत झाली आहे. यामुळे विरोधकांची अवस्था ‘घरातलेच गेले’ अशी झाली आहे.

