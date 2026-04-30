Congress MLC Candidate Maharashtra : तीन वाजेपर्यंत थांबा काँग्रेसचा उमेदवार समजेल, नाना पटोले स्पष्टच म्हणाले; उद्धव ठाकरेंच्या भूमिकेवरही भाष्य

Maharashtra Politics : राज्यातील विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्ज दाखल करण्याच्या आजच्या शेवटच्या दिवशी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी नागपुरात माध्यमांशी संवाद साधत विविध राजकीय घडामोडींवर भाष्य केले. उमेदवारीपासून ते महाविकास आघाडीतील समीकरणे, तसेच उद्धव ठाकरे आणि बच्चू कडू यांच्या भूमिकांवरही त्यांनी स्पष्ट मत मांडले..उमेदवारीबाबत तीन वाजेपर्यंत चित्र स्पष्टपटोले म्हणाले की, विधानपरिषद निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याचा आज शेवटचा दिवस असल्याने दुपारी तीन वाजेपर्यंत संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल. "आमच्या प्रदेशाध्यक्षांनी जाहीर केल्याप्रमाणे तीन वाजेपर्यंत थांबा, किती फॉर्म येतात यावरच निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे," असे त्यांनी सांगितले. काँग्रेस उमेदवार देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.."कोणाला उमेदवार करायचे किंवा नाही हे त्या त्या पक्षाचा अधिकार आहे. आमचा आग्रह होता की उद्धव ठाकरे यांनी उमेदवारी घ्यावी, मात्र त्यांच्या पक्षाने वेगळा निर्णय घेतला. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयावर भाष्य करण्याचे कारण नाही," असे पटोले म्हणाले. विधानपरिषदेसाठी ठाकरे यांना पाठवण्याचा निर्णय एकमताने झाला होता, मात्र तो त्यांच्या पक्षाने बदलल्याचे त्यांनी नमूद केले.राज्यसभेबाबत अद्याप कोणतीही ठोस चर्चा झालेली नसल्याचे सांगताना त्यांनी शरद पवार यांना राज्यसभेवर पाठवण्याचा निर्णय सर्वानुमते झाल्याचेही स्पष्ट केले. "दबाव निर्माण करण्याचे काही कारण नाही," असेही त्यांनी नमूद केले.."तिकीट कोणाला द्यायचे हा हाय कमांडचा विषय आहे आणि ते सर्व गोष्टींवर लक्ष ठेवून आहेत," असे सांगत त्यांनी दिल्लीत पक्ष संघटनेबाबत वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेतल्याची माहिती दिली. काँग्रेसचा उमेदवार राहिला तर तो निश्चित जिंकेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..संजय राऊत यांच्या वक्तव्यांवर प्रतिक्रिया देण्यास त्यांनी नकार दिला. "तुम्ही भांडण लावण्याचा प्रयत्न करता, ते मी होऊ देणार नाही," असे ते म्हणाले. प्रत्येक पक्ष आपापल्या रणनीतीनुसार निर्णय घेतो, त्यामुळे निवडणुकीतील समीकरणे उघड करणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बच्चू कडू यांच्या संभाव्य राजकीय भूमिकेबाबत बोलताना पटोले म्हणाले, "ते शिवसेनेत जाणार की नाही हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे. त्यांनी कोणताही समझोता केला किंवा नाही, यावर प्रतिक्रिया देण्याचे कारण नाही.".राज्य सरकारवर टीका करताना पटोले म्हणाले की, "कर्जमाफी जाहीर करूनही नंतर पात्र-अपात्र असा निकष लावला जात आहे. हे सरकार शेतकरीविरोधी आहे. त्यामुळे बदल द्यायचा की नाही, हा निर्णय शेतकरीच घेतील." एकूणच, विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसची भूमिका, आघाडीतील समन्वय आणि संभाव्य राजकीय समीकरणांबाबत तीन वाजेपर्यंत स्पष्ट चित्र समोर येईल, असे संकेत नाना पटोले यांनी दिले.