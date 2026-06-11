Congress NCP Merger: काँग्रेसकडून शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला विलीनीकरणाचा प्रस्ताव?, तीन आमदार भाजपच्या वाटेवर?

Sharad Pawar NCP Party: एकीकडे तृणमूल काँग्रेस हा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होणार, असं चर्चिलं जातंय. तर राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबद्दल अशीच चर्चा आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला काँग्रेस हायकमांडने विलीनीकरणाचा प्रस्ताव दिल्याची माहिती आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मात्र याबाबत कुठलंही ठोस विधान केलेलं नाही. .मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष काँग्रेस हायकमांडच्या या प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार करीत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांच्या एका विधानाने झाली होती. राऊतांनी, काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांना आवाहन करत, पुन्हा काँग्रेसमध्ये विलीन व्हावं, असं म्हटलं होतं..Pune Gun Firing Case : सहकारनगरमधील गोळीबार प्रकरण; अल्पवयीन मुलांना हाताशी धरून केला गोळीबार.संजय राऊत यांच्या विधानावर सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, संजय राऊत हे मोठ्या भावासारखे आहेत. त्यांनी दिलेला सल्ला नक्कीच चांगला आहे, मात्र आता पुढे काय आणि कसे होणार हे येणारा काळच ठरवेल.राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक गेहलोत यांनीही काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या सर्व पक्षांनी पुन्हा मातृसंस्थेत परतावे आणि राहुल गांधी यांना 'इंडिया' आघाडीचे नेते म्हणून स्वीकारावे, असे आवाहन केले आहे..FDA Action in Pune: अन्न व औषध प्रशासन विभागाची पुण्यात आणखी एक कारवाई; साडेचार लाख रुपयांचा माल जप्त.शरद पवारांचे तीन आमदार भाजपच्या वाटेवर?विलीनीकरणाच्या चर्चा सुरू असतानाच सोलापूरमधील उमेदवारीवरून शरद पवार यांच्या पक्षामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याचं दिसून येतंय. सोलापुरात विधान परिषद निवडणुकीत भाजपा उमेदवार राजेंद्र राऊत यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे उमेदवार वसंतराव देशमुख यांच्यात सामना होत आहे.राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने वसंतराव देशमुख यांना उमेदवारी दिल्याने आमदार उत्तमराव जानकर यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच विधान परिषद निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकणार असल्याचे देखील जाहीर केले होते. आमदार उत्तमराव जानकर, अभिजीत पाटील आणि नारायण पाटील यांनी थेट भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेतली. यामुळे हे तिन्ही नेते भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.