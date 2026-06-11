महाराष्ट्र बातम्या

Congress NCP Merger: काँग्रेसकडून शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला विलीनीकरणाचा प्रस्ताव?, तीन आमदार भाजपच्या वाटेवर?

Congress Proposes NCP Merger: राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक गेहलोत यांनीही काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या सर्व पक्षांनी पुन्हा मातृसंस्थेत परतावे आणि राहुल गांधी यांना 'इंडिया' आघाडीचे नेते म्हणून स्वीकारावे, असे आवाहन केले आहे.
Sanjay Raut Suggestion

Sanjay Raut Suggestion

esakal

संतोष कानडे
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Sharad Pawar NCP Party: एकीकडे तृणमूल काँग्रेस हा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होणार, असं चर्चिलं जातंय. तर राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबद्दल अशीच चर्चा आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला काँग्रेस हायकमांडने विलीनीकरणाचा प्रस्ताव दिल्याची माहिती आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मात्र याबाबत कुठलंही ठोस विधान केलेलं नाही.

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