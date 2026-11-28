Delimitation Bill NDA Support INDIA Meetingशरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावरुन भाजपप्रणीत एनडीएला पाठिंबा देणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे. शुक्रवारी पक्षाचे नेते आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबत माध्यमांना माहिती दिली. पक्षाकडून अद्यापही याबाबत अधिकृत भूमिका स्पष्ट झालेली नसली तरी काँग्रेसने मात्र शरद पवारांसह त्यांच्या पक्षावर कडाडून टीका केली आहे.काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, शरद पवारांनी आयुष्यभर पुरोगामी विचार जोपासला. परंतु त्यांचा इतिहास लोकांना माहिती आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष सत्तेसाठी बनला असून त्याशिवाय त्यांना जगणं मान्य नाही. .''आम्ही शरद पवारांना ८५व्या वर्षी पाठिंबा देऊन राज्यसभेवर पाठवलं. परंतु पुरोगामित्वाचा विचार त्यांनीच संपवण्याचं काम सुरु केलंय.. लोकशाही संपवण्यात ज्यांची नावं असतील त्यात त्यांचं नाव असू नये, अशी आमची इच्छा आहे. शरद पवारांनी घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आहे.. त्यांच्या पक्षाला कोणताही विचार नाही.'' अशी टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केलीय..Akash Chavan Success Story : जिद्दीला सलाम! लहानपणीच आई-वडिलांचे छत्र हरपले, बालग्राममध्ये झाला मोठा; दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास करून 'हा' पठ्ठ्या बनला थेट लेखापाल.मतदारंघ पुनर्रचनेला विरोध नाही, पण...राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबत बोलताना म्हटलं की, लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेला काँग्रेसचा विरोध नाही, मात्र या प्रक्रियेमुळे राज्यांच्या प्रतिनिधित्वातील सध्याचे प्रमाण बदलता कामा नये. लोकसभेतील राज्यनिहाय जागांचे प्रमाण १९७१ च्या जनगणनेनुसारच कायम ठेवावे, अशी मागणी करतानाच, लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८५० करण्याच्या प्रस्तावालाही विरोध असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं..Chiplun Guhagar MIDC Approved : रद्द झालेला 'ड्रीम प्रोजेक्ट' पुन्हा मार्गी लागणार! चिपळूण-गुहागर सीमेवर उभारली जाणार नवीन MIDC; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची मोठी घोषणा.इंडिया आघाडीच्या बैठकीला पवारांचे खासदार हजर राहणार का?संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मांडल्या जाणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाच्या विरोधात रणनीती ठरवण्यासाठी इंडिया आघाडीची शनिवारी दिल्लीत बैठक होत आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी सकाळी ११.३० वाजता ही बैठक होणार आहे. या बैठकीला शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार उपस्थित राहतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार पवारांचे खासदार बैठकीला हजर राहणार नाहीत. तसेच खासदार निलेश लंके बैठकीला उपस्थित राहणार असल्याची माहिती यापूर्वी समोर आली होती. मात्र त्यांनीही जाणार नसल्याचं म्हटलंय.