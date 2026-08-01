महाराष्ट्र बातम्या

Abhijit Dipake: योगी, मोदी, BJP आयटी सेलचे लोक शिवीगाळ करतात, त्यांच्यावर FIR का नाही? अभिजीत दिपकेंचा सवाल

CPJ Founder Abhijit Dipke Shares Views on Judiciary, Public Movements and Free Speech : CPJ चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी 'ब्लॅक अँड व्हाईट' मुलाखतीत न्यायव्यवस्था, पक्षांतर, जनआंदोलन, शिवीगाळवरील गुन्हे आणि लोकशाही व्यवस्थेवर आपली भूमिका मांडली.
Abhijit Dipke

Abhijit Dipke

esakal

Sandip Kapde
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सकाळ समूहाचे मुख्य संपादक निलेश खरे यांनी CPJ चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांची 'ब्लॅक अँड व्हाईट' मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत दिपके यांनी देशातील राजकीय परिस्थिती, न्यायव्यवस्था, लोकशाही, आंदोलन, भाषेचा वापर आणि गुन्हे दाखल करण्याच्या पद्धतीसह विविध विषयांवर आपली भूमिका मांडली.

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