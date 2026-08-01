Abhijit Dipake: योगी, मोदी, BJP आयटी सेलचे लोक शिवीगाळ करतात, त्यांच्यावर FIR का नाही? अभिजीत दिपकेंचा सवाल

सकाळ समूहाचे मुख्य संपादक निलेश खरे यांनी CPJ चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांची 'ब्लॅक अँड व्हाईट' मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत दिपके यांनी देशातील राजकीय परिस्थिती, न्यायव्यवस्था, लोकशाही, आंदोलन, भाषेचा वापर आणि गुन्हे दाखल करण्याच्या पद्धतीसह विविध विषयांवर आपली भूमिका मांडली..राजकीय व्यवस्था आणि जनआंदोलनाची गरजदेशात प्रभावी राजकीय प्रेशर ग्रुप असणे आवश्यक असल्याचे मत अभिजीत दिपके यांनी व्यक्त केले. सध्या विविध शासकीय संस्था, न्यायपालिका आणि निवडणूक आयोग यांसारख्या संस्थांवरील लोकांचा विश्वास कमी झाल्याचे त्यांनी म्हटले. राजकीय व्यक्तींना तुलनेने लवकर न्याय मिळतो, मात्र सामान्य नागरिकांना न्याय मिळण्यात अडचणी येतात, त्यामुळे त्यांचा व्यवस्थेवर विश्वास नाही, असे त्यांनी नमूद केले..मतदानानंतर सरकार स्थापन होण्याच्या प्रक्रियेवरही त्यांनी भाष्य केले. लोक मतदान करतात; मात्र त्यानंतर वेगळेच सरकार सत्तेत येते, अशी भावना नागरिकांमध्ये निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशात मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतर सुरू असल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला. देशात बदल घडवून आणायचा असेल, तर त्यासाठी व्यापक सार्वजनिक चळवळीची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..अहिंसेच्या मार्गावर भरदिपके यांनी तरुण पिढीचा उल्लेख करत, 'जेन झी' अहिंसेच्या मार्गाने पुढे जात असल्याचे सांगितले. आम्ही नेपाळसारखा मार्ग स्वीकारणार नाही, हे जंतर-मंतरवर दाखवून दिले असून हा देश महात्मा गांधींचा असल्यामुळे अहिंसाच आमचा मार्ग असल्याचे त्यांनी नमूद केले..PM Narendra Modi: "माझ्या आईचाही अपमान झाला... पण मी तुम्हाला माफ करतो"; जंतर मंतर प्रकरणावर PM मोदींचा भावनिक इन्स्टा व्हिडिओ.भाषा, शिवीगाळ आणि गुन्ह्यांबाबत भूमिकाभाषेच्या वापराबाबत बोलताना दिपके म्हणाले की, भाषा कोणालाही शारीरिक इजा पोहोचवत नाही. आम्ही शिवीगाळीचे समर्थन करत नाही; मात्र केवळ शिवीगाळ करणे हा गुन्हा ठरू शकत नाही, असे त्यांचे मत होते. जर शिवीगाळच गुन्हा मानली, तर अनेकांवर एफआयआर दाखल करावे लागतील, असेही त्यांनी म्हटले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ अनेक नेत्यांनी शिवीगाळ केली आहे. अनेक खासदार संसदेत शिवीगाळ करतात. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला का? असा सवाल देखील दीपकेंनी उपस्थिती केला..जर शिवीगाळ केली म्हणून एफआयर दाखल होत असतील. तर देशातील प्रत्येक नागरीकावर एफआयर दाखल झाली असती. नरेंद्र मोदी एकदा म्हटले होते ५० करोड की गर्लफ्रेंड, मग हे सगळे नियम कायदे फक्त युवकांसाठी आहेत का? शिवीगाळ करणे काही गुन्हा नाही. तुम्ही समजून सांगू शकता पण लहान मुलांच्या मागे यंत्रणा लावता, हे कितपत योग्य आहे, असे अभिजीत दिपके म्हणाले..यावेळी त्यांनी एका २४ वर्षीय मुलीच्या प्रकरणाचा संदर्भ देत, तिच्यामागे संपूर्ण यंत्रणा लावण्यात आल्याचा आरोप केला. तसेच भाजपच्या आयटी सेलशी संबंधित काही लोक महिलांना सोशल मीडियावर अश्लील शिवीगाळ करतात, त्यांच्याविरोधात किती एफआयआर दाखल झाले आहेत, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला..गुन्हे दाखल होण्याचे परिणामगुन्हे दाखल झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तींचे करिअर उद्ध्वस्त होऊ शकते, असे दिपके यांनी सांगितले. तसेच सोनम सर उपोषणाला बसल्यानंतर आंदोलनाला मोठे स्वरूप प्राप्त झाल्याचेही त्यांनी मुलाखतीत नमूद केले..Abhijeet Dipke ने मानले सगळ्यांचे आभार, टीका करणाऱ्यांना दिलं उत्तर| CJP Andolan.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.