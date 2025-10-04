महाराष्ट्र बातम्या

Shakti Cyclone : 'शक्ती' चक्रीवादळाचा महाराष्ट्राला किती धोका? IMDचे अपडेट आले समोर

Shakti Cyclone : अरबी समुद्रात शक्ती चक्रीवादळ घोंगावत असून ते गुजरातच्या किनारपट्टीच्या दिशेनं सरकत आहे. ३०० किमी समुद्रात असलेल्या चक्रीवादळाची किनारपट्टीवर येईपर्यंत तीव्रता कमी होण्याची शक्यता आहे.
सूरज यादव
अरबी समुद्रात शक्ती चक्रीवादळ घोंगावत असून येत्या दोन दिवसात ते गुजरातच्या किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यता आहे. मात्र त्याची तीव्रता जास्त नसेल. ३ ते ७ ऑक्टोबर या कालावधीत चक्रीवादळ रौद्र रुप धारण करण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. दरम्यान, या चक्रीवादळाचा महाराष्ट्रावर फारसा परिणाम होणार नाहीय. मात्र मच्छिमारांनी समुद्रात जाऊ नये असं आवाहन हवामान विभागानं केलंय.

