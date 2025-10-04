Shakti Cyclone : 'शक्ती' चक्रीवादळाचा महाराष्ट्राला किती धोका? IMDचे अपडेट आले समोर

अरबी समुद्रात शक्ती चक्रीवादळ घोंगावत असून येत्या दोन दिवसात ते गुजरातच्या किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यता आहे. मात्र त्याची तीव्रता जास्त नसेल. ३ ते ७ ऑक्टोबर या कालावधीत चक्रीवादळ रौद्र रुप धारण करण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. दरम्यान, या चक्रीवादळाचा महाराष्ट्रावर फारसा परिणाम होणार नाहीय. मात्र मच्छिमारांनी समुद्रात जाऊ नये असं आवाहन हवामान विभागानं केलंय..महाराष्ट्रात शक्ती चक्रीवादळामुळे मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवल्याच्या काही बातम्या प्रसारित झाल्या. मात्र सध्या केवळ अरबी समुद्रातील मच्छिमारांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. चक्रीवादळ गुजरातमधील द्वारका आणि पाकिस्तानच्या कराचीपासून ३०० ते ३५० किमी आत समुद्रात आहे. ते पूर्व उत्तर दिशेला पुढे सरकल्यानंतर पुन्हा ओमानच्या दिशेने वळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीय. यामुळे शक्ती वादळ भारताच्या किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यता कमी आहे..न्यायाचा बाजार! जामिनासाठी लाच अन् जप्त ड्रग्जची तस्करी; सातारा, पालघरचे न्यायाधीश बडतर्फ, एकजण कार्डेलियावर नशेत सापडलेला.हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, शक्ती चक्रीवादळ द्वारकेपासून ३०० किमी अंतरावर होतं. ते ८ किमी प्रतितास वेगानं पुढे सरकत आहे. द्वारकेपासून अडीचशे किमी अंतरावर ते धडकू शकतं. याचा फारसा परिणाम गुजरातच्या किनारपट्टीवर होणार नाही. मात्र अरबी समुद्रात लाटा उसळत आहेत. चक्रीवादळ अजून तीव्र होऊ शकते. मात्र गुजरातच्या किनारपट्टीला पोहोचेपर्यंत त्याचा वेग कमी होईल. यामुळे गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर हलक्या पावसाची शक्यता आहे..शक्ती चक्रीवादळामुळे सध्या अरबी समुद्रात ६० ते ८० किमी वेगाने वारे वाहत आहेत. मात्र किनारपट्टीवर सध्या कोणताही धोका नाहीय. हे वादळ गुजरातच्या दिशेनं पुढे सरकताना वेग कमी होईल. ७ ऑक्टोबरला गुजरात किनारपट्टीवर ४० ते ५० किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहतील. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीला मात्र वादळाचा धोका नाहीय. उंच लाटांचा धोका असल्यानं मच्छिमारांना मात्र समुद्रात न जाण्याचं आवाहन करण्यात आलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.