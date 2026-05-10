PM मोदींमुळे भारतात तेल-गॅस मिळतोय, आवश्यकतेनुसार वापराचं आवाहन योग्यच; मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?

What Devendra Fadnavis said on PM Modi fuel and gold appeal आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगभरात उर्जा संकट निर्माण झालंय. या संकटाची झळ भारतालाही बसत आहे. मोठ्या प्रमाणावर भारतातील उद्योगांवर याचा परिणाम होत आहे. उर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता देशवासियांना इंधन, खाद्यतेल बचतीचं आवाहन केलंय. इंधनाचा कमी वापर करा, खाद्यतेल कमी खा असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले. इंधन कमी वापरल्यानं, खाद्यतेल कमी खाल्ल्यानं मोठ्या प्रमाणावर परकिय चलन वाचेल असंही त्यांनी म्हटलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेलं हे आवाहन योग्यच असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलीय..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आपल्याला कल्पना आहे की इराण अमेरिका युद्धामुळे जगात तेल आणि गॅसची कमतरता आहे. अनेक देशात लॉकडाऊन चाललंय. पाकिस्तानात पेट्रोल मिळत नाही, जे मिळतंय त्याचा भाव साडे चारशे रुपये केला. पण अशा ही परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळे तेल गॅस मिळतोय..संकटाचा काळ! वर्षभर परदेशगमन, सोनं खरेदी करू नका; खाद्यतेलही कमी खा, मोदींनी असं आवाहन का केलं?.इंधनाचा योग्य उपयोग केला नाही, त्याचा नाश केला, मोठ्या प्रमाणात त्याचा अधिकचा उपयोग केला तर आपल्यालाही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. आवश्यकतेनुसारच उपयोग करावा हे मोदींनी केलेलं आवाहन पाळावं असं आमचं आवाहन आहे..परदेशात खर्च करणं कमी केल्यानं डॉलर वाचवा हे आवाहन केलंय. सर्वसामान्य भारतीयांना हे आवाहन केलंय. भविष्यातील संकट किंवा संघर्ष याला गृहित धरून केलेलं हे आवाहन आहे असं आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक शैलेंद्र देवळाणकर यांनी म्हटलंय..काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी?कच्चं तेल खूप महाग झालंय, आधीच्या तुलनेत खूप किंमती वाढल्यात. पेट्रोल, डिझेलच्या खरेदीवर जो परदेशी पैसा खर्च होतो ते पैसे पेट्रोल डिझेल वाचवून वाचवायचे आहेत. आपले लहान प्रयत्न देशाची खूप मदत करू शकतली. परदेशात लग्नाचा, फिरण्याचा, पर्यटनाची संस्कृती वाढत चाललीय. संकटाच्या काळात देशभक्ती आपल्याला आवाहन करतेय की किमान एक वर्ष परदेशात जाणं टाळलं पाहिजे. आपल्याला परकीय चलन वाचवण्यासाठी जे करता येईल ते करावं लागेल असंही पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते.