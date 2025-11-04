जगात कुठं असं होतं का? प्रकल्प रखडल्यानं फडणवीस कंत्राटदारांवर संतापले, म्हणाले, १५ दिवसात पूर्ण करा

राज्याच्या मंत्रिमंडळाची आज बैठक सुरू आहे. या बैठकीआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या उपचारांमध्ये आणखी आजारांचा समावेश करण्यात येणार असल्याची माहिती दिलीय. तसंच राज्यात विविध ठिकाणी सुरु असलेल्या प्रकल्पांची कामं रखडल्यानं फडणवीसांनी थेट कंत्राटदारांना इशारा दिलाय. पुणे जिल्ह्यात बिबट्याची दहशत असून त्यासंदर्भातही केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं. .मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुणे जिल्ह्यात बिबट्याच्या हल्ल्यांच्या घटनांबाबत म्हणाले की, बिबट्याच्या हल्ल्याबाबत माहिती मिळाली. बिबट्याच्या माधअयमातून अशा घटना घडतायत. अंदाज असा आहे की १३०० बिबट पुणे, नगर जिल्ह्याच्या परिसरात आहेत. त्यामुळे आम्ही केंद्र सरकारशी चर्चा करत आहोत. प्राथमिक बोलणं झालंय, केंद्रीय वनमंत्र्यांशी बोलणं झालंय. वळसे पाटलांशी चर्चा झाली. केंद्र सरकारला विनंती करणार आहे की एकीकडे हे बिबटे पकडून आणि जिथं रेस्क्यू सेंटर आहेत तिथं पाठवण्याची परवानगी द्यावी. नसबंदीचा प्रोग्रॅम राबवण्यासाठी परवानगी द्यावी. बिबट्यांची संख्या वाढली आहे. एखादा बिबट्या नरभक्षी झाल्यास त्याला मारण्याचीही परवानगी दिली जाते. त्यासाठी हालचाली सुरू आहेत..फडणवीस बसायला गेले अन् खुर्ची मोडली, व्यासपीठावर उडाला गोंधळ; VIDEO VIRAL.राज्यात अनेक प्रकल्पांचे काम पूर्ण वेळेत होत नसल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या. यानंतर अशा २१ प्रकल्पांचा आढावा घेतला. यामध्ये काही राज्यातले आणि एमएमआरडीएतले नियोजित प्रकल्प आहेत. जे प्रकल्प मागे पडलेत त्याच्या कंत्राटदारांना बोलावलं होतं. कंत्राटदारांच्या अडचणी समजून घेतल्या आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना त्या अडचणी दूर करण्यास सांगितलं. तर ज्या कंत्राटदारांचं काम मागे पडलंय त्यांना समज देण्यात आल्याचंही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं..फडणवीस यांनी मुंबईतील अधिकारी आणि कंत्राटदारांना बैठकीत कठोर शब्दात सुनावलं. प्रकल्प सप्टेंबर २०२४ ला होणार होता त्यात दिरंगाई का झाली? याचे कंत्राटदार कोण आहेत आणि आता तुम्ही काय करणार हे सांगा? इतकी वर्षं कुठं लागतात का काम करायला? पाच पाच वर्षे टाइमलाइन देता, जगात कुठे असं होतं का? अशी प्रश्नांची सरबत्तीच फडणवीस यांनी केली..डिसेंबरपर्यंत वेळ मागणाऱ्या कंत्राटदारांना सुनावताना फडणवीस म्हणाले की, ज्या कंत्राटदारांची मुदत संपलीय त्यांनी १५ दिवसात कामं पूर्ण करा. डिसेंबर मला मंजूर नाही, खूप स्लो चाललंय काम. या वेगानं काम पूर्ण होणं मला मंजूर नाही..कामाची टाइमलाइन ठरवायला पाहिजे. वॉर रूमने चेक केलं पाहिजे की मुदतीत दिल्यानुसार काम झालंय की नाही? पाच पाच वर्षाची टाइमलाइन देताय ते जगात कुठंच असत नाही, अडीच वर्षात काम झालं पाहिजेत अशा शब्दात फडणवीस यांनी खडसावलं..भारताच्या महिला संघाने वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर फडणवीस यांनी संघातील महाराष्ट्रातल्या महिला खेळाडूंचा गौरव केला जाणार असल्याचं सांगितलं. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रातल्या तीन मुली वर्ल्ड कप संघात आहेत. त्यांचा गौरव करण्यात येईल. संपूर्ण संघ जेव्हा मुंबईत येईल तेव्हा त्यांचाही गौरव केला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.