Accident: कार्यक्रमात हास्याची उधळण, परतीच्या वाटेवर मृत्यूची झडप; नमन कलाकाराचा जागीच मृत्यू

देवरूख : देवरूख-रत्नागिरी मार्गावरील निवेबुद्रुक येथे आज सकाळी रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या डंपरला मोटारीने पाठीमागून जोरदार धडक दिल्याने मुंबईतील (मूळ रा. सावर्डे) एका नमन कलाकाराचा जागीच मृत्यू झाला असून, अन्य तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. विघ्नेश केशव सपकाळ (वय ३५, रा. आप्पापाडा, मालाड पूर्व, मुंबई, मूळ सावर्डे, चिपळूण) असे मृत पावलेल्या तरुणाचे नाव आहे तर जखमींमध्ये चंद्रशेखर शिवराम पांचाळ (वय ५३, रा. सायले सुतारवाडी, ता. संगमेश्वर), मंगेश महादेव पाताडे (वय ४५, रा. रत्नागिरी), नंदिनी मंगेश पाताडे (वय ४०, रा. लक्ष्मीचौक, गाडीतळ, रत्नागिरी) यांचा समावेश आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोटारीतील सर्व प्रवासी हे नमन कलाकार होते. सायले येथील नमन कार्यक्रम आटोपून ते मोटारीने रत्नागिरीच्या दिशेने निघाले होते. सकाळी ६च्या सुमारास निवेबुद्रुक गावाजवळ आले असता, चालकाचा ताबा सुटल्याने त्यांची मोटार रस्त्याच्या कडेला पार्क केलेल्या डंपरवर जाऊन आदळली..अपघाताचा आवाज ऐकताच स्थानिक ग्रामस्थ सचिन विभुते, राजू ताम्हणकर, उमेश ताम्हणकर आणि संतोष सांडिम यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी जखमींना बाहेर काढले. रुग्णवाहिकेतून सर्व जखमींना देवरूख येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. या अपघाताची नोंद देवरूख पोलिस ठाण्यात झाली आहे..रंगमंचावर हसवणाऱ्या विघ्नेशची एक्झिटमावशीला गवळणी पोचवायलाच बसल्यात... 'रंगमंचावर विघ्नेशच्या तोंडून निघालेले हे संवाद सायले गावातील प्रेक्षकांच्या कानात अजूनही गुंजत आहेत. आपल्या हजरजबाबीपणाने लोटपोट हसवणाऱ्या तरुण कलाकाराचे नमन संपल्यावर काही तासांतच अपघातात निधन झाले. विघ्नेशने नेहमीप्रमाणे आपल्या अभिनयाने कार्यक्रमात जान आणली होती..कार्यक्रम संपवून रत्नागिरीच्या दिशेने परतत असताना अपघातात विघ्नेशचा मृत्यू झाला. सावर्डे गावचा रहिवासी विघ्नेश सपकाळ मुंबईत राहायचा; पण मनात कोकणची लोककला आणि नमनाचा विरंगुळा ठासून भरला होता. खास नमनाच्या कार्यक्रमासाठी तो मुंबईहून गावाकडे आला होता. विघ्नेशने नमनातील 'मावशी' ही भूमिका जिवंत केली होती. त्याचा सहज अभिनय, कोकणी भाषेचा गोडवा आणि समोरच्याला अंतर्मुख करणारा विनोद यांमुळे तो संपूर्ण कोकणात प्रसिद्ध होता. विघ्नेशच्या पश्चात आई-वडील आणि बहीण असा परिवार आहे.