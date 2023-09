By

मुंबई : कोल्हापुरातील अजित पवार गटाच्या सभेत धनंजय मुंडे यांनी आव्हाडांवर शेलक्या शब्दांत टीका केली होती. पायताणाची भाषा करणाऱ्यांच्या बरगड्या राहतील का? अशा आशयाचं विधान मुंडेंनी केलं होतं. त्याला आता शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.

बनवाबनवी करून मिठी मारणाऱ्यांचा महाराष्ट्रात कोथळा बाहेर काढला जातो, हे कायम लक्षात ठेवा, असं आव्हाड यांनी ट्विट केलं आहे. (Dhananjay Munde Vs Jitendra Awhad rusk emerged over Kolhapur rally of Ajit Pawar group aau85)

आव्हाडांनी ट्विटमध्ये काय म्हटलंय?

कालच्या सभेत धनंजय मुंडे यांनी हसन मुश्रीफ यांचं नाव घेत त्यांनी जर जितेंद्र आव्हाड यांना मिठी मारली तर जितेंद्र आव्हाडांच्या बरगड्या तुटतील असं भाष्य केलं. कदाचित त्यांना महाराष्ट्राचा इतिहास माहित नाही की, बनवा बनवी करून मिठी मारणाऱ्याचा महाराष्ट्रात कोथळा बाहेर काढला जातो, हे कायम लक्षात ठेवा, असं ट्विट करत आव्हाडांनी मुंडेंना प्रत्युत्तर दिलं आहे. यामुळं आता एकेकाळी राष्ट्रवादीत एकत्र नांदणाऱ्यांमध्ये जुंपल्याचं पहायला मिळतं आहे. एकमेकांवर खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली जात आहे.