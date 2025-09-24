मदत नको, प्रचार आवरा! बळीराजावर आभाळ कोसळलंय, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किटवर नेत्यांनी छापले फोटो

राज्यात गेल्या आठवड्याभरापासून पावसानं धुमाकूळ घातलाय. मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीने शेतीचं प्रचंड नुकसान झालंय. धाराशीव, बीड, लातूर, जालना या जिल्ह्यांना पावसानं झोडपलंय. अनेक गावांमध्ये पुराचं पाणी शिरलं आहे. शेती खरडून गेलीय, तर नदीकाठच्या गावांमध्ये कंबरेपर्यंत पाणी आहे. फळबागांमध्येही पाणी साचलं असून आता पिक कुजायला लागलं आहे. सरकारकडून बळीराजाला मदतीची अपेक्षा असताना नेत्यांकडून मात्र यातही पोस्टरबाजी केली जात असल्यानं संताप व्यक्त केला जातोय.. शेतकऱ्यांसाठी एका महिन्याचं वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस, भुजबळांनी सुरुवात केली, इतर मंत्रीही निर्णय घेणार?.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे धाराशिव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी मदतीसाठी अनेक किट सोबत नेले होते. पूरग्रस्तांना वाटप करण्यात येणाऱ्या या किटवर चक्क उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांचे फोटो लावण्यात आलेत. एका बाजूला शेतकरी संकटात सापडला असताना त्यातही राजकीय नेत्यांना प्रचार दिसत असल्यानं शेतकऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जातेय. पूरग्रस्तांच्या भावना समजून घेण्याऐवजी त्यांना स्वत:चे फोटो लावून मदतीचं किट वाटप केलं जात असल्यानं आश्चर्य व्यक्त करण्यात येतंय..मराठवाड्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अजित पवार यांनीही ओल्या दुष्काळाबाबत बोलणं टाळलंय. अतिवृष्टी झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये शेतीचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय. या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करून मदत जाहीर करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे. दरम्यान, नुकसानीची पाहणी करायला आलेल्या नेत्यांकडून मदतीच्या किटवर फोटो लावून ते वाटप करण्यात येत असल्याचं दिसून आलंय..ओल्या दुष्काळावर अजितदादांचेही मौन; शेतकऱ्याने विचारताच म्हणाले, मी पण शेतकरी, मी डोळ्यांनी पाहिलंय.शिवसेना शिंदे गटाने धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक भागात टेम्पोतून मदतीचे किट पाठवले. यामध्ये जीवनावश्यक वस्तू पूरबाधितांना दिल्या जात आहेत. शेतकरी संकटात सापडला असतानाही आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर यात नेत्यांना प्रचाराची संधी दिसून आलीय. या मदतीच्या निमित्ताने किटवर फोटो छापून नेतेमंडळी प्रचार करतायत असा आरोप संतप्त शेतकऱ्यांनी केलाय..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे धाराशीव जिल्ह्यात पाहणी कऱणार आहेत. अतिवृष्टी झालेल्या धाराशिवमधील भागांमध्ये प्रताप सरनाईक यांच्या प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून मदत करण्यात येत आहे. त्यांनी १८ टेम्पोतून १२ साहित्यांचं किट पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आणलं आहे. या किटचं वाटप नागरिकांना करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.