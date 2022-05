भाजप नेत्यांविरोधात पोलिसांकडे जाणार, दीपाली सय्यद यांचा इशारा

मुंबई : भाजपला फक्त घरात घुसून मारण्याची भाषा येते, असा घणाघाती टीका शिवसेना नेत्या दीपाली सय्यद यांनी केली आहे. आज सोमवारी (ता.३०) त्या प्रसारमाध्यमांशी बोलत होत्या. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविषयी अपशब्द वापरल्याने भाजपच्या (BJP) तक्रारीवरुन दीपाली सय्यद यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Dipali Sayyad Criticize On BJP And Its Leader Over Politics)

भाजपला उद्देशून त्या म्हणाल्या, तुम्ही घरात घुसण्याची भाषा करता. लुच्चा कोण म्हणालं किरीट सोमय्या, त्याला उत्तर मी दिलं. पंतप्रधानांचा दर्जा आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांचा दर्जा नाही का ? असा सवाल त्यांनी भाजपला केला. हे बोलणार आणि आम्ही गप्प बसणार हे कितपत योग्य आहे. त्यांनी गप्प बसावं. मग आम्ही बोलणार नाही. भाजपला फक्त मातोश्री दिसते का, अशी टीका दीपाली सय्यद (Dipali Sayyad) यांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांना दर्जा नाही का ? का म्हणून आम्ही तुम्हाला घाबरुन जायचं?, अस त्या म्हणाल्या. माझ्या जीवाला आता धोका निर्माण झाला आहे. शिवसैनिक गप्प बसणार आहे नाही?, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. भाजप नेत्यांविरोधात पोलिसांकडे जाणार, असल्याचा इशारा दीपाली सय्यद यांनी दिला आहे.